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Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Beşincilik beklentilerimizi aştı"

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Leclerc: "Beşincilik beklentilerimizi aştı"
Ekleyen:
, Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, sıralama turlarındaki iyi turunun ardından sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Sebastian Vettel'in aksine son bölüme kalmayı başardığı sıralama turlarında beşinci oldu ve bu yılki en iyi sıralama turlarından birini geçirdi.

Leclerc, sonuçtan ötürü mutlu olduğunu söyledi.

"Doğrusu sonuçtan çok memnunum. Genel olarak turumdan çok memnunum. Her şeyi bir araya getirdim ve beşincilik kesinlikle beklentilerimizin üstündeydi. Çok ama çok mutluyum."

"Monza ve Spa, tüm ekip için son derece zordu. Aracı düşük yere basma gücü ayarlarıyla sürmek çok zordu ve gerçekten zorlandım. Denge zorlayıcıydı. Ama burada dengeyi doğru şekilde ayarlamayı başardık ve araçtan çok memnundum."

"Bugün denge iyiydi, sadece öndeki çocuklarla savaşabilmemiz için yeterli hızımız yoktu, genel bir performans eksikliğimiz vardı."

"Ama dengenin iyi olması bana güven verdi ve bu sayede en hızlı turumda elimden gelenin en iyisini yaptım. Yine de son bölüm zordu. Üçüncü bölümde eski lastikleri kullandım. Bu yüzden eski lastikten yeniye geçmek kolay olmadı ama sonunda bunu başardık."

Leclerc, yarış temposuyla ilgili ise, "İyi bir fırsat olacak, ama öte yandan cuma günü diğer takımların yarış temposu çok iyiydi. Cuma günü bizden daha güçlü olan çok fazla araç vardı. Bu yüzden zor olacak ama onları geride tutmaya çalışacağım. Benim araçtaki işim bu ve bunun için her şeyi vereceğim." dedi.

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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