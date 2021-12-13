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Formula 1 / Abu Dabi GP Haberler

Leclerc: "Benim için üzücü bir sonuç"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, 10. sırada tamamladığı Abu Dhabi GP'nin ardından sonuçtan memnun olmadığını dile getirdi.

Leclerc: "Benim için üzücü bir sonuç"

Charles Leclerc, pazar günü pek de iyi bir yarış geçiremedi. Yarışa yedinci başlayan Monakolu pilot, yarış boyunca pek şanslı değildi ve sanal güvenlik aracı periyodunda yaptığı pitle daha da geriye düştü.

Ardından 10. sıraya kadar gerileyen Monakolu pilot, hafta sonunu bir puanla kapattı ve şampiyona beşinciliğini kaybetmiş oldu.

Bu sonuçlarla Leclerc, sezonu hem Sainz hem de Norris'in gerisinde yedinci sırada tamamlarken, üzüntüsünü gizlemedi.

"Çılgın bir şampiyonaya çılgın bir sondu! Mücadele, son yarışın son turuna kadar devam etti. Bu, gerçekten inanılmaz! Formula 1 daha fazlasını hayal bile edemezdi."

"Bu harika ve elbette Max'i tebrik ederim, o harika bir yarışçı. Karting günlerinden beri onunla savaşıyoruz ve onun ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Dünya şampiyonu olması gerekiyordu, bu sadece bir zaman meselesiydi."

"Fakat kendi yarışım istediğim gibi gitmedi. Sanal güvenlik aracı çıktığında, taktik değiştirmeye karar verdik ve pit stop yaptık. Maalesef çok fazla pozisyon kaybettim ve sonrasında telafi edemedim. Yeterli hızım yoktu ve genel olarak sadece üzüntü duyabilirim."

"Bugün şampiyonada 5. olan Carlos'u tebrik ediyorum ve umarım gelecek yıl şampiyonluk için savaşmamıza izin verecek daha hızlı bir araca sahip oluruz."

"Her halükarda, böyle şeylerin şimdi olmasının, zaferler için savaştığımız zamanda olmasından daha iyi olduğunu düşünüyorum."

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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