Leclerc: "Ben Ferrari ile şampiyon olmak istiyorum"
Charles Leclerc Ferrari'ye bağlılığını sürdürüyor ve kırmızı renkle şampiyon olmayı istiyor.
Ferrari, kötü geçen 2020 sezonunun ardından son yıllarda büyük adımlar atmış olsa da, bu yıl takımın performansında ciddi bir düşüş var ve bazıları, Leclerc'in takımdan ayrılabileceğini iddia ediyor.
Fakat Monakolu pilotun kalbi hâlâ Ferrari'ye bağlı ve İtalyan ekiple şampiyon olmaktan başka bir şey düşünmüyor.
Leclerc, The Athletic'e verdiği demeçte, "Kazanmak istiyorum ve bunu kırmızı renkle yapmak istiyorum."
"Bu çok açık ve son yıllarda gösterdiğimiz performanstan memnun değilim çünkü pek istikrarlı değildik."
"Bu yıl için de oldukça yüksek beklentilerimiz vardı ama sonuçta istediğimiz kadar rekabetçi olmadığımızı gördük. Fakat geriye dönüp, takımla beraber bazı şeyleri analiz ettiğimizde, bazı net cevaplar aldık." dedi.
Sabır konusunda 1990'lı yılların ikinci yarısından ilham alan Monakolu pilot sözlerini şöyle sürdürdü: "Neden şu anda bulunduğumuz yerde olduğumuza dair biraz daha net bir resme sahibim."
"[Baskı] Michael ve Jean buradayken de aynıydı. Onlar bununla harika şekilde başa çıktılar, bu yüzden şikayet edemeyiz ve bunu bir mazeret olarak göremeyiz."
"Burada, başka hiçbir takımda olduğuna inanmadığım bir tutku var."
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