Leclerc: "Beklentiler konusunda dikkatli olmalıyız"

Yarışın başlamasına kısa bir süre kala konuşan Charles Leclerc, iyi bir sıralama turları geçirdiklerini ancak yarışta aynı beklentilere sahip olmalarının zor olduğunu söyledi.

Leclerc, “Sıralama turlarının sonucundan çok memnunum: bunu beklemiyorduk! Bizim için pek de uygun olmayan bir pistte zor bir hafta sonu bekliyorduk. Ayrıca, ilk antrenmanda zorlandım ve motor sorunları nedeniyle ikinci seansı kaçırdım."

"Üçüncü antrenmanda çoğu şey yolunda gitti ama kusursuz değildi. Sıralama turlarında ise her şeyi doğru yaptık ve dördüncü oldum. Bu sonuç beklentilerimizi aştı. Ancak ne zaman cumartesi günü başarılı olsak, yarışta hayal kırıklığı yaşadık. Bu yüzden tahmin yaparken dikkatli olmalıyız."

"Dün gibi iyi performans göstermeye çalışacağım. Bir yarışta araç kullanmakla sıralama turları aynı değil. Her şeyi olabildiğince iyi kontrol etmemiz gerekiyor ve umarım başarılı oluruz."

Sebastian Vettel ise şunları ekledi: “Bugün pistin alışılmadık bir versiyonunda yarışacağız ve hangi sonucu elde edebileceğimizi göreceğiz. Başlangıç ​​pozisyonum göz önüne alındığında, olaylı bir yarış olmasını umuyoruz. En azından bugün önceki günlere göre daha soğuk. Yükselme imkanımız olabilir."

"Dün aracın motorunu değiştirmek zorunda kaldığımız için çok kolay bir hafta sonu olmuyor ve umarım iyi bir gün geçirip, iyi puanlar alabiliriz."