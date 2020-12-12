Leclerc: "Beklediğimizden daha iyiyiz"

Sezonun son yarışı bu hafta sonu Abu Dhabi'de yapılacak ve cuma günü öncesinde Ferrari pilotları pek de umutlu değillerdi.

Cumartesi günü Ferrari pilotu Charles Leclerc sekizinci en iyi zamanı yaparken, Sebastian Vettel 15. sırada yer aldı.

Seans sonrası konuşan Leclerc, “Böyle bir pistte daha fazla zorlanacağımızı düşünüyorduk, ancak her zamanki rakiplerimizle iyi şekilde savaşabileceğimizi görüyoruz."

"Bu hafta sonu, görünüşe göre, önceki hafta kadar hızlı olmayacağız, ancak her şey kesinlikle beklediğimizden daha iyi gidiyor."

"Tur içerisinde aracın dengesi değişiyor, çünkü ilk virajda tutuş oldukça zayıf, ancak daha sonra seviyesi giderek artıyor. Akşam araç üzerinde çalışmalıyız ve yarın ileriye doğru bir adım daha atmalıyız."

"Pistin bazı kısımlarında yeterince iyi olmadığım için kendi adıma da çalışmalar yapacağım. Her durumda, sıralama turlarının mümkün olan en iyi seviyede geçmesi çok önemli." dedi.

Ferrari pilotu Vettel ise şunları ekledi: "Bugün oldukça fazla iş yaptık, ancak konu yumuşak lastik olduğunda, lastikleri doğru çalışma aralığına getirmeyi başaramadığımız için yapacak işlerimiz var."

"Sanırım sıralama turlarında bir önceki hafta sonu ile aynı pozisyonlarda olacağız. İyi bir tur atabilirsek, belki son seansa kalabiliriz, ki bu Ferrari ile katılacağım son yarış öncesinde iyi olurdu."