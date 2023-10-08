Leclerc: "Beklediğimizden çok daha zorlandık"

Ferrari, son birkaç yarıştaki güçlü performansını Katar'a taşıyamadı ve yarışta Fernando Alonso bile genel anlamda Ferrari pilotu Charles Leclerc'ten daha hızlıydı.

Carlos Sainz'ı daha henüz yarış başlamadan kaybeden Ferrari, Charles Leclerc'in de beşinci olmasıyla, hafta sonunu 13 puanla kapatabildi.

Leclerc yarıştan sonra "Beklediğimizden daha fazla zorlandık."

"Özellikle de bugünkü yarışta durum zordu."

"İkinci stintte, Q2'de iki zaman turu denemesi yaptığımız orta hamur geçtik, diğer takımlar ise sadece bir deneme turu atmıştı."

"Ne yazık ki o lastikte zaten aşınma vardı ve çok fazla zaman kaybettik. Yazık oldu."

"Diğer stintler biraz daha iyi geçti ama özellikle Mercedes'e kıyasla beklediğimizin altında bir seviyedeydik."

"McLaren güçlüydü ve bunu biliyorduk. Mercedes ve Aston Martin ile mücadele edebileceğimizi düşündük."

"Aston Martin ile bunu yapabildik, Mercedes ile durum zordu."

"Russell hakkında telsizde çok fazla konuşmadık ama ilk turda son sıraya düştüğünü ve yarışı bizim önümüzde bitirdiklerini düşünürsek, bizden çok daha iyi bir tempoya sahiplerdi."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"McLaren burada güçlüydü. Bunu biliyorduk ama belki de beklediğimizden daha güçlü çıktılar."

"Ancak şu andan sezon sonuna kadar diğer pistlerde onlarla mücadele edebileceğimizi düşünüyoruz, bu yüzden pes etme zamanı değil, zorlamaya devam etme zamanı."

"Şampiyonada nerede olduklarını bilmiyorum ama şu anda kesinlikle çok daha yakınlar."

"Zorlamaya devam etmeliyiz. Zayıf yönlerimizin neler olduğunu biliyoruz ve zor bir hafta sonunun ardından pes etmemeliyiz." dedi.

Leclerc, 2023 Katar Grand Prix'sini kariyerinin en zorlu yarışı olduğunu söyledi.

"Bence bu yarış, sıcaklık nedeniyle tüm kariyerimizin en zorlu yarışıydı."

"Çılgıncaydı."

"Yüksek hızlı virajları dönmek kolay değildi. Ayrıca hepimiz üç pit stop yaptık ve bu bizi daha da zorladı."

"Yüksek hızlı virajlarda normalden çok daha fazla zorlandık. Bence bu nokta hafife alındı."

"Yarışın ne kadar zor geçtiğini anlatmak çok zor. Gerçekten sınırdaydım."

"Bu konularda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Belki de 2024'ten itibaren yılın farklı bir zamanında buraya gelmeliyiz."