Leclerc: “Beklediğimiz adımları atarsak zafer için mücadele edeceğiz”

Ferrari, 2024 sezonuna Red Bull'un ardında en hızlı ikinci takım olarak başladıktan sonra son birkaç yarışta performans anlamında gerileme yaşadı.

Avusturya GP hafta sonunda konuşan Ferrari takım patronu Fred Vasseur, Silverstone'daki cuma günü gerçekleşecek iki antrenman seansının takıma gelişmeleri adına yardımcı olabileceğini söyledi.

Basın toplantısında bu konu hakkında soru sorulan Leclerc, şu yorumu yaptı: "Araçta herhangi bir güncelleme yok ancak yağmur yağmazsa cuma günkü antrenmanlar bize fayda sağlayacaktır."

"Şu anda muhtemelen yağmur yağacak gibi görünüyor, bu nedenle yağmur yağdığı takdirde yapmayı planladığımız testler bir sonraki yarış hafta sonuna ertelenecek."

"Güncellemelerin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için çalışıyoruz. Ne zaman yeni bir paket getirseniz, onu mümkün olduğunca çabuk optimize ettiğinizden emin olmanız gerekir. Aksi takdirde geride kalırsınız ve diğerleri gelişirken siz gelişemezsiniz."

"Yakın zamanda yapmayı beklediğimiz ilerleme adımlarını atarsak yarış zaferleri için mücadele edeceğimizden eminim. Çünkü yalnızca 0.2-0.3 saniyelik bir farktan bahsediyoruz."

"Bu aradaki farkı kapatacak performansın araçta mevcut olduğuna eminim, sadece onları bulmamız ve aracı sürekli olarak doğru pencereye koymamız gerekiyor. Son iki yarışta bunu yapmakta zorlandık."

"Çok ama çok sıkı çalışıyoruz, hâlâ yapmamız gereken işler var ama sorunlarımız çözüldüğünde istediğimiz yere geri döneceğimizden eminim."