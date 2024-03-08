Leclerc: "Bearman 'inanılmaz' bir iş çıkardı"
Charles Leclerc, cuma günü gerçekleşen 3. antrenman ve sıralama turlarında takım arkadaşı Carlos Sainz'ın yerini alan Oliver Bearman'a övgüler yağdırdı.
Oliver Bearman, Scuderia Ferrari, has a seat fit
Sam Bloxham / Motorsport Images
Çarşamba günü rahatsızlığı nedeniyle basın toplantısını kaçırmak zorunda kalan Sainz, perşembe günü antrenman seanslarında yer almıştı.
Cuma günü padokta olmayan Ferrari pilotunun apandisit rahatsızlığı ortaya çıktı ve kendisi ameliyata alındı.
Sainz'ın yerine cuma günkü seanslarda Bearman yer aldı.
Günün ardından sıralama turlarında 2. sırayı elde eden Leclerc, takım arkadaşının yerine yarışan Bearman'ı övdü.
Leclerc, "Q3'ün ilk turunda lastik hazırlık turu atarak farklı bir şey denedik ama bu bizim için iyi sonuç vermedi."
"Sonra ikinci turda her şeyi bir araya getirmeyi başardım."
"Bu yüzden turdan gerçekten memnunum, sıralamada umduğumuzdan biraz daha uzakta olmamız üzücü ama yarınki yarışta bir sürpriz yapıp Red Bull pilotlarına meydan okumayı umuyoruz."
"Her şeyden önce Carlos'un çabucak iyileşmesini umuyorum."
"Onun yerine gelen Ollie inanılmaz bir iş çıkardı. Üçüncü antrenman seansında hemen hızlandı ve araçla rahattı."
"Açıkçası onun adına mutluyum. Bugün çok özel bir gün ve Ferrari'yle sadece tek bir seansta yarışmak sanırım daha da özel. Umarım yarın ikimiz de harika bir yarış çıkarabilir ve takım için güçlü puanlar toplayabiliriz." dedi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Leclerc: "Kimin zirveye çıkacağını görmek ilginç olacak"
Daha sağlam 2024 Ferrari aracı, Leclerc ve Sainz'ı artık "korkutmuyor"
Leclerc: "Yarışı kazanma şansımız yoktu"
Bearman: "Ferrari F1 patronu beni, kahramanlık yapmamam konusunda uyardı"
D'Ambrosio, Ferrari'nin genç sürücü programının başına geçecek
Ferrari, Suudi Arabistan GP için 2023 arka kanat konseptini yeniden tanıttı
Son Haberler
Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP
Horner, Verstappen ve Newey olmadan da kazanabileceklerine inanıyor
Marko: "Mintzlaff ile anlaştık, Red Bull'da kalacağım!"
Moto2 Katar: Canet yılın ilk pole pozisyonunun sahibi oldu, Deniz Öncü yarışa 20. başlayacak
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar