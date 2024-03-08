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Formula 1 Suudi Arabistan GP

Leclerc: "Bearman 'inanılmaz' bir iş çıkardı"

Charles Leclerc, cuma günü gerçekleşen 3. antrenman ve sıralama turlarında takım arkadaşı Carlos Sainz'ın yerini alan Oliver Bearman'a övgüler yağdırdı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Oliver Bearman, Scuderia Ferrari, has a seat fit

Oliver Bearman, Scuderia Ferrari, has a seat fit

Sam Bloxham / Motorsport Images

Çarşamba günü rahatsızlığı nedeniyle basın toplantısını kaçırmak zorunda kalan Sainz, perşembe günü antrenman seanslarında yer almıştı. 

Cuma günü padokta olmayan Ferrari pilotunun apandisit rahatsızlığı ortaya çıktı ve kendisi ameliyata alındı. 

Sainz'ın yerine cuma günkü seanslarda Bearman yer aldı. 

Günün ardından sıralama turlarında 2. sırayı elde eden Leclerc, takım arkadaşının yerine yarışan Bearman'ı övdü.

Leclerc, "Q3'ün ilk turunda lastik hazırlık turu atarak farklı bir şey denedik ama bu bizim için iyi sonuç vermedi."

"Sonra ikinci turda her şeyi bir araya getirmeyi başardım."

"Bu yüzden turdan gerçekten memnunum, sıralamada umduğumuzdan biraz daha uzakta olmamız üzücü ama yarınki yarışta bir sürpriz yapıp Red Bull pilotlarına meydan okumayı umuyoruz." 

"Her şeyden önce Carlos'un çabucak iyileşmesini umuyorum."

"Onun yerine gelen Ollie inanılmaz bir iş çıkardı. Üçüncü antrenman seansında hemen hızlandı ve araçla rahattı."

"Açıkçası onun adına mutluyum. Bugün çok özel bir gün ve Ferrari'yle sadece tek bir seansta yarışmak sanırım daha da özel. Umarım yarın ikimiz de harika bir yarış çıkarabilir ve takım için güçlü puanlar toplayabiliriz." dedi.

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