Leclerc: "Bearman çok iyi bir sürücü"
Charles Leclerc, Oliver Bearman'a "kendisine bask yapmaması" tavsiyesinde bulundu.
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Erik Junius
Ferrari’nin genç pilotu Oliver Bearman, Britanya Grand Prix’sinde 2025 yılı için Haas ile sözleşme imzaladığını duyurdu
Bu anlaşma, Bearman’ın tam zamanlı Formula 1 kariyerine ilk adımını atacağı anlamına geliyor.
Charles Leclerc, Cidde yarışında Carlos Sainz’in yerini alan genç Britanyalıyı iyi tanıyor ve kendisine dostça tavsiyelerde bulunuyor.
Leclerc şöyle konuştu: "Oliver'ı çok iyi tanıyorum ve onun inanılmaz yetenekli bir sürücü olduğunu düşünüyorum."
"Her sürücünün ilk sezonunda ne tür bir hazırlığa sahip olduğuna bağlı olarak farklı ihtiyaçları olabilir fakat Oliver çok iyi hazırlandı."
"Cidde’de direksiyon başına geçip hemen çok hızlı gittiğinde bunu gösterdi.”
"Ona, kendisine çok fazla baskı yapmaması gibi tipik bir tavsiyede bulunabilirim. Hâlâ çok genç ama önemli olan zaten göstermiş olduğu hıza sahip olması."
"Oliver Formula 2'deki en kolay sezonunu geçirmiyor. Takımının oldukça ciddi sorunları var ama çok hızlı bir sürücü ve Formula 1'de de aynı şekilde hızlı olacağından şüphem yok."
"Sadece kendine zaman tanımalı ve deneyim kazanmak için yapması gereken tüm hataları yapmalı."
"Ancak asıl önemli olan kendisine çok fazla baskı yapmaması, çünkü aksi takdirde yeteneğinizin altında bir performans sergileyebilirsiniz."
Oliver Bearman, Haas F1 Team
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
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