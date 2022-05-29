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Formula 1 / Monako GP Haberler

Leclerc: "Bazen hata olur ancak bugün çok fazla hata yaptık"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Monako GP'de bir kez daha galibiyeti kaçırmalarının ardından takım olarak çok fazla hata yaptıklarını söyledi.

Abdullah Çelik
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Leclerc: "Bazen hata olur ancak bugün çok fazla hata yaptık"
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Son yarış İspanya'da rahat bir şekilde zafere giderken motor sorunuyla yolda kalan Leclerc, kendi evi Monako'daki talihsizliği de bir türlü kıramamış oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Leclerc, yağmur altında yerini korudu ve kontrollü bir şekilde ilerliyordu. Ancak ilk pit stoplar geldiğinde Ferrari Leclerc'i önce geçiş lastikleri için pite çağırdı, ardından pistte kal dedi ancak o esnada Leclerc çoktan pite yönelmişti. Çok geçmeden Leclerc bu sefer de kuru zemin lastikleri için yeniden pite çağrıldı.

Kısa aralıklarla gelen iki pit stopun ardından Leclerc, liderlikten dördüncülüğe kadar geriledi ve yarışı o şekilde noktaladı. Leclerc, kendi evindeki yarışta ilk defa damalı bayrağı görürken yarışı podyum dışında tamamlamış oldu ve şampiyonluk mücadelesinde lider Verstappen'le fark 3 puan daha açıldı.

Yarışın ardından konuşan Leclerc, "Bazen hatalar olur ancak bugün genel olarak çok fazla hata yaptık. Açıkçası bu tür koşullarda, daha çok takıma güveniriz çünkü araç içerisinde diğerlerinin geçiş lastikleriyle ya da kuru lastiklerle neler yaptığını görmüyoruz. Bana ekstrem yağmur lastiklerinden kuru zemin lastiklerine geçmek isteyip istemediğim soruldu ve buna 'Evet ancak şimdi değil, biraz daha sonra' şeklinde cevap verdim. Ancak fikrimizin değişmesine ve geçiş lastiklerine geçmemize ne neden oldu anlamıyorum."

"Bize karşı erken pit stop yapıldı ve ardından Carlos'un arkasında pite alındım. Çok fazla hata vardı. Bu tür hataları kaldıramayız. Geçmiş senelerde de burada bu tür sıkıntılar yaşadık, bu yüzden artık buna, eve hayal kırıklığı yaşayarak dönmeye alıştım ancak bunu yapamayız, özellikle de böyle bir durumdayken."

"Aşırı güçlüyüz, performansımız güçlü. Bu tür fırsatları kullanmamız lazım. Bu şekilde çok fazla puan kaybedemeyiz. Birincilikten ikinciliğe gerilemedik. Birincilikten dördüncülüğe geriledik çünkü ilk hatanın ardından bir tane daha yaptık. Takımımı seviyorum ve daha güçlü döneceğimizden eminim. Ancak bunlar çok acıtıyor." dedi.

Ferrari'nin kendisini pite çağırıp ardından vazgeçtiği telsiz mesajı için Leclerc, "İlki çok açık bir karardı ve yanlıştı. O andan sonra karışıklık başladı."

"Panik mi oldular bilmiyorum. Açıkçası takım içerisinde arka planda konuşulanları duymuyorum. Bu konuda değerlendirmek bana düşmez ancak açıkçası aldığım mesaj net değildi, sonuncusu da açık değildi çünkü bana önce gelmem, ardından pistte kalmam söylendi. Fakat ben zaten pit yolundaydım ve telsizden çığlık attım çünkü o an bir şey yapamazdım ve her şeyin bittiğini biliyordum." dedi.

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