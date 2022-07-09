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Leclerc: "Başlangıçta lastikleri son bölüm için korumaya çalıştım"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Avusturya sprint yarışında elde ettiği ikinciliğin ardından mutlu olduğunu ve pazar günü galibiyet savaşı verebileceklerini söyledi.

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Leclerc: "Başlangıçta lastikleri son bölüm için korumaya çalıştım"
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Ferrari pilotu Charles Leclerc, Avusturya'da gerçekleştirilen yarışa iyi başlasa da, ilk birkaç turda Carlos Sainz'la mücadele etmek zorunda kaldı.

Monakolu pilot sonrasında ikinciliği geri almak için çabaladı ve bu süreçte Verstappen farkı açıp, damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Leclerc, ilk başta lastikleri korumaya odaklandığını söyledi.

Leclerc şöyle dedi: "Yarış oldukça zorlayıcıydı."

"İlk kısım tamamen durumu idare etmek ve yönetmekle ilgiliydi ancak Max çok hızlıydı. İlk başlarda gerçekten çok zorladı."

"Ben de son bölümde onu zorlamak için lastiklerimi korumaya çalışıyordum. Sonrasında Carlos ile küçük bir mücadeleye giriştik ve sonlara doğru tempoyu artırmaya başladım. Arayı yavaş yavaş kapatıyordum ancak genel olarak çok yakındı."

"Yarış yarın olacak ve umarım iyi bir başlangıç yapabilir ve Max'i biraz baskı altına alabiliriz."

Yarışta Sainz ile birlikte çalışıp çalışamayacakları sorusuna Leclerc, "Gerçekten öyle olmasını umuyorum." cevabını verdi.

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