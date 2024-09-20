Leclerc: "Başlangıcımız iyi ama yapılması gereken şeyler var"

Charles Leclerc, hafta sonunun ilk antrenman seansları sonrasında aracın iyi bir başlangıç noktası sunduğunu belirtti.



Ancak yine de tam olarak istediği gibi hissedebilmesi için yapılacak daha fazla iş olduğunu vurgulayan Leclerc, dengeyi bulmaları gerektiğini ve yarınki sıralama turları için her şeyi bir araya getireceklerini söyledi.



"Araç iyi hissettirdi ancak tam istediğim gibi hissettirmek için önümüzde hâlâ birkaç yapılacak şey var. İyi bir başlangıç noktasına sahibiz, şimdi doğru dengeyi bulmamız ve yarınki sıralamalarda her şeyi bir araya getirmemiz gerekiyor."

"Hafta sonunun geri kalanında hava durumu değişken olacak, bu yüzden çok hızlı adapte olmalıyız. Yarın tekrar aynı farkı görürsek şaşırırım, sıralama turlarında güç sıralamasının değişip değişmeyeceğini görmek ilginç olacak."