Leclerc: "Başka bir pole pozisyonu almaktansa yarışı kazanmayı tercih ederim"

Ferrari, 2023 sezonuna şampiyonluk mücadelesi hayaliyle başlamıştı ancak işler pek de İtalyan takımının umduğu gibi gitmedi.

Takım şu anda 6 podyum ve 1 galibiyetle [Carlos Sainz, Singapur GP] şampiyonada Mercedes'in ardında 3. sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz iki hafta sonunda Leclerc, Austin'deki sprint de dahil olmak üzere iki podyum elde etti ve 21 puan kazandı.

Ancak sonuçlara ek olarak, Monakolu pilot aldığı iki pole pozisyonuna karşılık yarışlarda umduğu performansı elde edemediği için hayal kırıklığına uğramış durumda.

Ferrari'nin yarış temposu, en azından Red Bull ile doğrudan karşılaşmada ve W14'ün tabanında yapılan değişikliklerden sonra hâlâ çözülmemiş bir sorun olmaya devam ediyor.

Monakolu pilot, daha önce hiç podyuma çıkamadığı Brezilya'da bu seriyi yıkmak istiyor.

Leclerc, "Üst üste üçüncü pole pozisyonunu almak önemli olurdu, ancak Pazar günü önceliğimiz olmaya devam ediyor çünkü puanlar orada kazanılıyor ve biz de buna odaklanıyoruz."

"Kazanmamızı sağlayacak bir performans bulmak istiyoruz. Başka bir pole pozisyonu almaktansa yarışı kazanmayı tercih ederim, ayrıca şu anda pole pozisyonlarını yarışta önemli sonuçlara dönüştürecek bir araca sahip değiliz."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23

"Bu hafta sonunun nasıl geçeceğini tahmin etmek çok zor, özellikle de Sprint hafta sonu olduğu için. İyi bir antrenman geçirmek ve mümkün olduğunca çok bilgi toplamak çok önemli olacak. Çünkü antrenmanda ayarlarla ilgili bir hata yaparsanız, bunu toparlayamazsınız."

"Sprint hafta sonunu seviyorum ve bence altı, sezon için doğru bir sayı. Yine de Cumartesi günü için değiştirilmesi gereken bir şeyler var." dedi.