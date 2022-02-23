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Formula 1 / Barselona Şubat Testi Haberler

Leclerc: "Barselona'da herkes kendi elini saklıyor"

Charles Leclerc, Ferrari'nin 2022 sezon öncesi test programının başarılı geçtiğini fakat takımların, kendi ellerini sakladığını belirtti.

Leclerc: "Barselona'da herkes kendi elini saklıyor"
Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Takımların yeni 2022 araçlarını gerçek anlamda ilk kez piste çıkardığı üç günlük Barselona testinin ilk gününde Charles Leclerc ikinci, Carlos Sainz ise üçüncü oldu.

Ferrari'nin rakipleri, F1'in aero handikap kuralları sayesinde daha fazla gelişim çalışması yapabilen İtalyan ekibin performansını dikkatlice takip ediyorlar ve F1-75'ten gelen ilk sinyaller olumlu.

Fakat Leclerc, şu noktada herhangi bir yorum yapmanın anlamsız olduğunu çünkü kimsenin elini açmadığını söylüyor.

Günün ardından konuşan Leclerc, "Yeni aracımızı ilk kez gerçek anlamda zorlayabiliyorduk ve direksiyon arkasındaki his gerçekten çok iyiydi."

“Yapmak istediğimiz tüm testleri tamamladık ve tüm programımızı sorunsuz bir şekilde gerçekleştik. Bu da her zaman yeni bir araç için iyidir. Yarını ve piste geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

“İlk hislerim fena değil ama bugün zaman tablosunun gösterdiklerine kapılmamalıyız, çünkü bunlar henüz ilk günler ve herkes elini saklıyor."

“Henüz net bir resme sahip olmak imkansız, bu yüzden odaklanmalı ve çok çalışmaya devam etmeliyiz."

"Bugün diğer takımlardan çok daha fazla tur attık. Bu, olumlu bir sonuç ve bunun üzerine daha fazlasını eklemeliyiz." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Günü 73 turla üçüncü kapatan Sainz ise, yeni araç hakkında pozitifti.

"Bugün ilk kez tam teşekküllü bir program üzerinde çalıştım ve çok sayıda tur attım. Tur zamanı henüz önemli değil ama çok sayıda tur atıp, aracı hissetmek güzeldi."

“Hâlâ yapacak çok işimiz var, fakat bugün geçen yıla göre bazı farklılıklar hissetmeye başladık. Yine de buna alışmanın  çok uzun süreceğini sanmıyorum."

“Elbette son 0.1 saniyeyi bulmak  zor olacak fakat işin eğlencesi burada."

“Her halükarda Barselona'daki testin amacı bu değil çünkü ilk yarıştan önce önümüzde hâlâ çok sayıda test günü var."

"Genel olarak güzel bir ilk gündü ve artık yarını iple çekiyorum.”

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