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Formula 1 Haberler

Leclerc, Barselona testi için sabırsızlanıyor

Ekleyen:
, Şef Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Fiorano'da gerçekleştirilen testlerin başarılı geçtiğini ve Farselona'daki test için sabırsızlandığını dile getirdi.

Leclerc, Barselona testi için sabırsızlanıyor
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Ferrari'nin kendi test pisti olan Fiorano'da gerçekleştirdiği üç günlük testin ikinci gününde, sabah Carlos Sainz ve öğleden sonra Charles Leclerc piste çıkmıştı.

Leclerc, öğle arasından sonra, TSi saat 16:00'da SF71H'yi devraldı. Monakolu pilot, Abu Dhabi testinden sonra ilk kez piste çıktı ve 44 tur attı.

Leclerc, seansın ardından kendisini izlemeye gelen taraftarların yanına gitti ve onlara selam verip, imza dağıttı.

Seansın ardından konuşan Leclerc, mutlu olduğunu ve yeni sezon için sabırsızlandığını belirtti.

Leclerc şöyle dedi: "Taraftarlarımız gerçekten çok özel!"

"Bugün çok soğuk bir hava vardı fakat yeni sezonun ilk etkinliğini kaçırmak istemediler. Ben en azından beni sıcak tutacak bir motora sahiptim fakat onlar bu soğukta öylece beklediler ve tutkuları inanılmaz."

"Formula 1 aracı sürmeden geçirdiğim 1.5 aydan sonra tekrar piste çıkmayı çok istiyordum. Gerçekten çok eğlenceli ve bir o kadar da faydalı bir antrenman oldu."

"Artık bu yeni Formula 1 çağını başlatmak ve geçen yıldan bu yana yaptığımız tüm çalışmaları karşılığını rekabet gücü anlamın alıp almayacağımızı görmek için, 2022 aracıyla Barselona'da piste çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Davide Cavazza

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