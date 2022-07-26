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Formula 1 / Fransa GP Analiz

Leclerc, bariyerlerden kendi dikkatsizliği yüzünden mi çıkamadı?

Charles Leclerc, 11. virajdaki kazasının ardından geri vitesi seçip piste geri dönmek istedi ancak yine kendi hatası ve dikkatsizliği yüzünden güç ünitesinin kapanmasına neden oldu. Peki, Leclerc'in piste dönememesine neden olan olaylar zinciri nasıl gelişti?

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
Leclerc, bariyerlerden kendi dikkatsizliği yüzünden mi çıkamadı?
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Charles Leclerc'in Fransa'daki kazasının ardından neden geri vitesi seçip piste dönmeye çalışmadığını merak eden birçok F1 taraftarı oldu. Bu durum, kazanın dramatik etkisi nedeniyle biraz arka planda kalsa da aslında Leclerc bariyerlerden çıkmaya çalışmıştı. 

Ferrari pilotu, geri vitesi seçip piste dönmeyi denedi ancak kendi hatası ve dikkatsizliği yüzünden aracın vites kutusunun koruma moduna girmesine neden oldu.

Gelin olayların nasıl geliştiğine birlikte bakalım.

Leclerc 11. virajda aracın arkasını kaybetti ve arka tarafın koptuğunu hissettiği ilk anda aracı toplamak için doğal bir refleks olarak direksiyonu ters yönde çevirdi. Monakolu pilot bariyerlere çarptığında da direksiyon olabileceği kadar tersti ve araç 5. vitesdeydi 

Leclerc, doğal olarak hemen geri vitesi seçmek ve piste geri dönmek istedi. Bunun için de şu prosedürün takip edilmesi gerekiyor: "N+ gaz+ R". Bir F1 aracında geri vitese geçmek için önce aracı boşa almanız ve biraz gaz verdikten sonra direksiyonda yer alan "R" tuşuna basmanız gerekiyor. 

Bu da şu anlama geliyor: Leclerc'in geri vitesi seçmek için aracı ilk olarak boşa alması gerekiyordu. 

Bildiğiniz üzere, aracın hızlıca boşa alınabilmesi için direksiyonlarda "N" tuşu bulunuyor. Pilotlar aracı boşa almak istediklerinde direksiyonun arkasında yer alan sol pedala basarak vites inmektense süreci hızlandırmak adına direkt olarak "N" tuşuna basıyorlar. 

Ancak Leclerc, "N" tuşuna basarak aracı direkt olarak boşa almak yerine pedalları kullanarak vites inmeyi istedi. 

İşler işte burada karıştı. Direksiyon düz olsaydı, vites inme pedalı solda, vites çıkma pedalı sağda olacaktı. Ancak direksiyon tamamen ters olduğundan, direksiyonun arkasında yer alan vites inme ve vites çıkma pedalları da yer değiştiler. Vites inme pedalı sağa, vites çıkma pedalı sola gelmişti. 

Aşağıdaki görselde de direksiyonun tamamen ters olduğu açıkça görülüyor. 

Darbenin ardından Leclerc'in direksiyonu tamamen tersti

Darbenin ardından Leclerc'in direksiyonu tamamen tersti

Leclerc, olayın sıcaklığıyla direksiyonun ters olduğunu fark etmedi ve normal şartlarda vites inmek için kullandığı sol pedala bastı. Ancak direksiyon ters olduğundan aslında vites inmiyordu, vites çıkıyordu ve aracı 6. vitese almıştı. 

Leclerc, aracı 6. vitese aldıktan sonra nedense "N"ye geldiğini düşündü. Yani aslında "N+gaz+R" prosedürünün daha ilk adımı yanlıştı. 

Aracı boşa aldığını düşünen Leclerc, "N+ gaz+ R" prosedüründeki ikinci adım olan "gaz verme" bölümüne geçti ve gaza bastı. Fakat araç boşta değildi, 6. vitesteydi. Leclerc, 6. viteste durmuş vaziyette olan aracına %50'den çok gaz verdi.

Daha önce kimsenin duran bir F1 aracını 6. viteste kaldırmaya çalıştığını görmemişsinizdir, araçtaki sensörler de bu durumu normal karşılamadılar ve bir yanlışlık olduğunu düşündüler. 

Debriyaj da 6. viteste kalkmak için tasarlanmamış olduğu için araca zarar verecek kadar gerilme yaşıyordu ve sensörler, vites kutusu ile debriyajı korumak için koruma moduna girdiler. 

Leclerc, bu noktada yaşananların farkına vardı ve aracı hızlıca yeniden başlattı ancak artık çok geçti ve araç geri vitesi seçmedi. 

Monakolu pilotun, vites pedalları ile vites düşmek yerine neden direkt olarak "N" tuşuna basmadığını bilmiyoruz ama elbette olayın sıcaklığıyla Leclerc'in bunu düşünememiş olması pek de anormal değil. 

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, exits his car after crashing out at Le Beausset

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, exits his car after crashing out at Le Beausset

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Leclerc, kazanın ardından aracı geri vitese alarak çıkmak istedi ancak direksiyonun ters olduğunu fark etmeyerek, "N" yerine 6. vitese geldi ve ardından da araca %50 üzerinde gaz verdi.

Bu durum, aracın vites kutusu ile debriyajının kapanmasına neden oldu. Leclerc, bu noktadan sonra aracı yeniden çalıştırsa da artık çok geçti ve araç geri vitesi seçmiyordu. 

Böylelikle Leclerc'in bariyerlerden çıkarak hasarı azaltma umutları da suya düşmüş oldu. 

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