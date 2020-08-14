Leclerc: "Barcelona, Ferrari için Silverstone'dan daha zor olacak"

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Ferrari, şimdiye kadar inişli çıkışlı bir performans ortaya koydu.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, ilk yarışta Valtteri Bottas lastik patlatınca üçüncü olup podyuma çıktı ve geçen hafta sonu da dördüncü sırada finiş gördü.

Barcelona yarışı öncesi mikrofonlar Leclerc'e uzatıldı ve Monakolu pilot şöyle konuştu: "Neden yarışta, sıralama turlarına kıyasla daha iyi olduğumuzu bilmiyorum. Bunun neyle bağlantılı olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Neden bu kadar hızlı olduğumuz konusunda bir cevabımız yok. Beklenenden daha hızlıydık."

"Silverstone'daki ikinci hafta sonu nasıl bu kadar hızlı olduğumuzu da bilmiyorum. Belki de değişen koşullara daha iyi adapte olmuş olabiliriz, ancak kesinlikle neler olduğunu bilmiyoruz. Kişisel açıdan bakarsam araçta daha iyi hissettim, harika bir dengesi vardı ve lastiklerin durumunu kontrol edebiliyordum, bu da iyi bir sonuç almamıza yardım etti."

"Belli bir cevabımız yok ama takımla olan çalışma şeklimi biraz değiştirdim, detaylara daha çok dikkat etmeye başladım. Belki de bunun faydalarını görüyoruz, ancak ikinci yarışta neden daha iyi olduğumuzu tam olarak açıklayamam. Bunu anlamak için çalışmaya devam etmeliyiz."

"Geçen yıl lastik kullanımında, özellikle yarışta zorlandığım zamanlar vardı ama şimdi geçen yıla göre gözle görülür şekilde geliştim. Çok çalıştım ve şimdi meyvelerini almaya başladığım için çok mutluyum. 2019'da lastiklerle çalışmak, benim en zayıf noktamdı ve bu açıdan dikkat çekici şekilde geliştiğime inanıyorum. Ama araç da lastik aşınmasını kontrol altında tutmamıza yardım ediyor. Yani ikisinin bir birleşimi var."

"Barcelona hafta sonunun bizim için Silverstone'a kıyasla daha zor olmasını bekliyorum. Hangi pozisyonlarda olacağımızı göreceğiz ama her halükarda, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."