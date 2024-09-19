Leclerc: "Bakü'yü pit stop'ta kaybettik"
Charles Leclerc, Bakü Grand Prix'sinde zaferi kaçırmalarının pit stop stratejisi ve lastik yönetiminden kaynaklandığını belirtti
Ferrari pilotu Charles Leclerc, Bakü'deki yarışı ikinci sırada bitirmesinin birkaç faktöre bağlı olduğunu söyledi.
Leclerc, pit stop stratejilerinin ve soğuk lastiklerle çıkış turlarında yaşanan zaman kaybının, yarış zaferini elde edememelerine yol açtığını söyledi.
"Pit stop'ta yarışı kaybettiğimizi düşünüyorum."
"Çıkış turunda oldukça fazla zaman kaybettik ve pit stop belki de bir tur geç yapıldı."
"Bu iki şey birleşince, pit'ten çıkarken soğuk lastiklerle oldukça fazla baskı altında kaldık ve yönetmek çok zor oldu. Ayrıca düzlük hızını da tam olarak beklediğimiz gibi tahmin edemedik."
"Bu birçok faktörün birleşimiyle ikinci sırada bitirdik ama öğrenmeye devam ediyoruz."
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