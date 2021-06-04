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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Leclerc, Bakü'de iyi bir performans sergilemeyi umuyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, bu hafta sonu yapılacak Azerbaycan Grand Prix'sinde iyi bir sonuç alabilmelerini ümit ediyor.

Leclerc, Bakü'de iyi bir performans sergilemeyi umuyor

Ferrari pilotu Charles Leclerc, pole pozisyonunu kazandığı Monako Grand Prix'sine şaft arızası nedeniyle katılamamıştı.

Monakolu sürücü, bu sorunu henüz piste çıkış turunda yaşadı ve takımın bu kısmı düzeltmesi için yeterli vakti yoktu.

Azerbaycan GP öncesi konuşan Leclerc sözlerine Monako hakkında konuşarak başladı: "Cumartesi günkü kazadan sonra her şeyi takip ettim çünkü açıkçası kazadan sonra bu konuda çok endişeliydim."

"Takım, pazar gününden önce kontrol edilmesi mümkün olan her şeyi kontrol ettiler ki bu kolay bir şey değil. Zaman çok dardı, motoru çalıştırdılar ve her şey tamamen iyi görünüyordu. Takımla beraber her şeyin yolundan olduğundan emin olmuştuk."

"İlk sektörü tamamladım ve her şey iyiydi. Sonra tünelden hemen önce bir şey bozuldu, yanlış hatırlamıyorsam sol arka şafttı. Yani o zaman anladım... Yarışa başlamanın benim için zor olacağını fark ettim ve sonra pite geldikten sonra bunu doğruladık. Fakat bunun dışında çok şey öğrendik. Carlos'un podyuma çıkması harikaydı. Tüm yavaş hızlı bölümlerde rekabetçiydik, yani bunu Monako'da doğrulamış olduk."

"Şahsen genel olarak cadde pistlerini seviyorum. Cadde pistleri benim favorilerim. Monako'da söylediğim gibi duvarlara mümkün olduğunca yakın olmak ve sınırları aşmadan hızlı olmaya çalışmak benim çok keyif aldığım bir şey. İlk puanımı Bakü'de almıştım ve genel olarak rekabet seviyesi anlamında iyi anılarım var. Burada her zaman çok rekabetçi oldum. Bu yüzden hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyorum."

"Ancak Monako'nun tek seferli olduğunu düşünüyorum ve takvime baktığımızda Monako'ya en çok benzeyebilecek yer muhtemelen Singapur olacak. Fakat orada rekabetçi olup olmayacağımızı bilmiyorum çünkü koşullar farklı olacak."

Charles Leclerc, Ferrari at press conference

Charles Leclerc, Ferrari at press conference

Fotoğraf: FIA Pool

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Kemal Şengül

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