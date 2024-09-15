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Formula 1 Azerbaycan GP

Leclerc, Azerbaycan GP sıralama rekorunu açıklamakta zorlanıyor

Ferrari pilotu Charles Leclerc Bakü'de üst üste dördüncü kez pole pozisyonunu aldı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc has admitted there is no “magic answer” to his Baku brilliance after he charged to a fo

Charles Leclerc, Azerbaycan Grand Prix'sinde üst üste dördüncü kez pole pozisyonuna yükseldikten sonra Bakü'deki başarısını açıklayacak “sihirli bir cevap” olmadığını söyledi.

En son Monza'da kazanan Monakolu pilot, Cuma günü 1. antrenman seansında kaza yapmasının ardından toparlanarak Ferrari'sini bir kez daha pole pozisyonuna taşıdı.

Ancak Leclerc, daha önceki üç pole pozisyonunu galibiyete çevirmeyi başaramadı ve neden Cumartesi günleri Bakü’de bu kadar güçlü olduğunu belirlemekte zorlandığını itiraf etti.

“Bazı nedenlerden dolayı, bu pistte attığım turlar arasında çok fazla dağınıklık yok. Görünüşe göre çok istikrarlıyım. Gerçekten sihirli bir cevabım yok ama bu pistin ritmini seviyorum.” dedi.

“Bunun hakkında düşünüyordum ve açıkçası, ne zaman iyi bir hafta sonu geçirseniz, analiz etmeye çalışıyorsunuz. Ama buna gerçekten net bir cevabım yok. Sanırım bu benim sürüş tarzımla doğal olarak uyumlu çünkü çoğu zaman tur zamanı kazanmak için çok çalışmanız gerekiyor.”

“Ama nedense bu pistin ritmiyle kendimi iyi hissediyorum. Ve evet, bu da burayı benim için özellikle iyi bir pist yapıyor.

“Gerçekten çok iyiydi. Ama evet, diğer yıllarla karşılaştırmak da çok zor. En iyisi değil. Bence 2021'deki muhtemelen en iyisiydi çünkü çok çok zor bir yıl geçirdik. Sanırım o şampiyonada dokuzunculuk veya onunculuk için savaşıyorduk ve burada pole pozisyonunda olmak çok özeldi. Yine de gerçekten iyi bir turdu.”

Pole man Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, in Parc Ferme after Qualifying

Pole man Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, in Parc Ferme after Qualifying

Photo by: Dom Romney / Motorsport Images

Leclerc, sınırları zorlayarak hata yapmaya yer bırakmayan dar bariyerlerin olduğu bu pistte nasıl risk aldığını açıkladı. Cuma sabahı araca ilk geçtiğinden beri kendisini rahat hissettiğini söyledi.

“Q3'teki ilk denemeye kıyasla biraz daha fazla risk aldım. Sadece bir tur atmak önemliydi ve ikinci turda daha fazla risk alıp ne olacağını görüyorsunuz.”

“Neyse ki her iki turu da bitirdim ve iyi turlardı. Araç 1. antrenman seansından bu yana gerçekten iyi hissettirdi. Dürüst olmak gerekirse, 1. antrenman seansından bugüne kadar aracı neredeyse hiç değiştirmedik. Hemen mutlu hissettim ve denge gerçekten iyiydi.”

Leclerc ayrıca, Bakü’de pistin gelişimine ayak uydurmak zorunda kaldıklarını belirtti, ancak başlangıçtan itibaren aracın verdiği hissin olumlu olduğunu dile getirdi:
"Burada çok fazla pist gelişimi olduğu için bunu biraz dengelememiz gerekiyordu, ama ilk antrenman seansında hissettiğim duygu hemen oradaydı. 1. ve 2. antrenman seansında fazla tur atamamamıza rağmen bu, toparlanmamızı engellemedi ve hafta sonu için kendimizi rahat hissetmemizi sağladı."

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