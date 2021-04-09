Leclerc: "Ayrıntıların önemini Vettel'den öğrendim"

Ferrari, 2020 yılında pek de iyi sonuçlar elde etmeyi başaramadı ve aracın özellikle arka dengesi, dengeli bir araca ihtiyaç duyduğu için, Sebastian Vettel'i daha fazla etkilemiş gibi göründü.

Sonuç olarak zorlu yılın ardından Vettel, Aston Martin'e geçerken Leclerc'in yeni takım arkadaşı Carlos Sainz oldu.

İlk yarış hafta sonunun ardından Motorsport.com İtalya'ya konuşan Leclerc, Vettel ve araç hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu.

Monakolu sürücü, geçen yılki araçta Vettel'e kıyasla nerede fark yarattığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bence bu, temelde bir hissiyat ve sürüş tarzı meselesi. Şahsen hareketli bir arka tarafı seviyorum çünkü bunu aracı döndürmek için kullanabiliyorum. Oysa diğer sürücüler bu açıdan biraz zorlanıyorlar."

"SF1000'in dengeli olmayan bir arka tarafı vardı ve bu, özellikle benim için hiçbir zaman sorun teşkil etmedi. Fakat Seb açısından yanıt vermem. Bu sadece sürüş tarzımla ilgili bir konu."

İki yıllık sürecin ardından Vettel hakkında bir şeyleri özleyip özlemeyeceği sorusuna Leclerc, "Elbette, öncelikle deneyimlerini özleyeceğim. Bazı anlarda fark yaratan, son derece çözüm odaklı becerilere sahipti ve bu konuda Seb'den çok öğrendiğimi düşünüyorum."

"Sonunda bazı detaylara verdiği önemin, pist üstünde büyük farklar yarattığını anladım. Yani benim açımdan çok ilginç bir durumdu. Seb, sadeliğiyle beni her zaman etkileyen, gerçekten çok iyi bir insan." cevabını verdi.

Sebastian Vettel, Aston Martin, Max Verstappen, Red Bull Racing, and Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images