Leclerc: "Aynı araçta Hamilton ile karşılaştırılacağım için heyecanlıyım"

Hamilton, şubat ayında yaptığı açıklamayla 2024 şampiyonasının sonunda Ferrari'ye geçeceğini açıkladı.

Yedi kez Dünya Şampiyonu olan pilotun Ferrari'ye geçmesi, kararını açıklama yapılmadan yaklaşık 24 saat önce bildirdiği Mercedes takım patronu Toto Wolff da dahil olmak üzere padoktaki pek çok kişiyi şaşırttı.

Yine de şaşırmayan tek kişi Leclerc oldu.

Leclerc, Motorsport'un İtalya edisyonuna verdiği demeçte, "Bir süredir bu söylentiler vardı ama tabii ki resmi bir onay gelene kadar emin olamazsınız."

"Her iki taraftan da ilgi olduğunu biliyordum ve bu gibi durumlarda bir anlaşmaya varılması çok muhtemeldir."

"Daha fazlasını öğrenmek istemedim, bu benim rolümün bir parçası değil ama şunu söylemeliyim ki herkes bana karşı her zaman çok açık ve samimi oldu."

"Vasseur bana görüşmeler yapıldığını söyledi. Ama zaten her gün işlerin bu yönde ilerlediğini tahmin ediyordum."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Erik Junius

"Hatta Lewis'in takıma geldiğini bana bildirdikleri belirli bir telefon görüşmesi hatırlamıyorum, muhtemelen anlaşmaya şaşırmayacağım içindi."

Hamilton'ın imzası, McLaren'de geçirdiği iki yılın ardından 2021'de takıma katılan Carlos Sainz için Ferrari yolunun sonu anlamına geliyor.

Üç kez Grand Prix kazanan Sainz önümüzdeki sezon Williams'a katılacak.

Leclerc, "Carlos ile çalışma şeklimden çok memnun olduğumu söylemek istiyorum, o inanılmaz bir sürücü ve Ferrari'deki deneyimimiz sırasında çok zor anların üstesinden geldik."

"Ayrıca onun katkısı sayesinde gelişiyoruz, birlikte her zaman iyi çalıştık."

"Öte yandan, yedi kez Dünya Şampiyonu olmuş bir pilotun takıma katılması her zaman iyi bir haberdir, çok ilginç ve çok motive edicidir."

"Bu harika bir şey çünkü F1 tarihindeki en iyi sürücülerden birinden bir şeyler öğrenebileceğim. Ayrıca aynı araçta Lewis ile karşılaştırılma fikri heyecan verici."

"Bu iki nedenden ötürü bu yeni bölüme başlamak için sabırsızlanıyorum ama Carlos'la da her zaman harika vakit geçirdiğimi söylemek istiyorum." dedi.