Leclerc, Austin sıralamalarında Ferrari'nin McLaren'den hızlı olmasına şaşırmış

Ferrari, Leclerc ile beşinci, Sainz ile altıncılığı alarak Austin'de McLaren pilotları Daniel Ricciardo ve Lando Norris'in önünde yer aldı ve Austin'de, şampiyonluktaki üçüncülük mücadelesindeki favori olarak ortaya çıktı.

Dört sürücü birden, Valtteri Bottas'ın grid cezası nedeniyle bir sıra yukarıda yarışa başlayacak.

Ferrari açısından kötü olan tek taraf ise, diğer rakipleri orta hamur lastikleri kullanırken kendisinin ikinci sıralama seansında orta hamurda turunu geliştirememesi nedeniyle Sainz'ın yumuşak lastik ile yarışa başlayacak olması oldu.

Günü hakkında konuşan Leclerc, "Güzel bir gün geçirdik ancak kolay bir gün değildi. Karışık bir günü güzel bir şekilde bitirdik. Üçüncü antrenman seansında araca olan güvenimi kaybettim, özellikle neredeyse her yerde aracın arkasını kaybettiğim üçüncü antrenman seansının ikinci yarısında."

"Sıralama boyunca bu güveni yeniden kazandım ve son turumda istediğim turu bir araya getirebildim. Bu nedenle bugünden gayet memnunum." dedi.

McLaren'in önünde olması hakkında yorumlarda bulunan Leclerc, "Bu bizim için sürpriz oldu çünkü McLaren araçlarının bu pistte bizden daha hızlı olmalarını bekliyorduk."

"Şu anda durum böyle değil. Yarın iyi bir yarış geçirmemiz gerekiyor ancak sıralamalarda onların önünde olmamız bizim için bir sürpriz oldu."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Motorsport.com'un, Ferrari'nin önde olmasının McLaren için de bir sürpriz olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Ricciardo, bunu tahmin etmenin zor olduğu konusunda ısrarcıydı.

Avustralyalı pilot, "Cuma gününün ardından herhangi bir beklentim yok. Tabii ki iyi bir Cuma günü geçirmemiz güzel bir şey ancak ne zaman ne olacağını bilemezsiniz ve dün daha hızlı olsaydık bile, pist koşullarının değişip değişmeyeceğini ve Ferrari'ye uygun hâle gelip gelmeyeceğini bilemezdik."

"Bu nedenle ben de bir beklentiye girmedim. Gittiğimiz pistlerin çoğunda birbirimize çok yakınız, bu nedenle onların hep yakınımızda olmasını beklerim ve tabii ki bugün de bizden 0.1-0.2 saniye daha hızlılardı."

"Umuyorum ki bu durum yarın yarış boyunca değişir ve biz avcı durumunda olabiliriz." dedi.

Norris ise, "Bu çok da şaşırtıcı değil. Birbirimize çok yakın olacağımızı biliyorduk. Üçüncü antrenmanlardan sonra bu sabah nerede olabilecekleri konusunda daha net bir fikrimiz oldu."

"Bu pek şaşırtıcı değil ancak tabii ki de biraz daha önde olmayı umuyorduk, onlardan biraz daha önde olma güvenine sahiptik."

"Çok yakındı. Türkiye'deki gibi büyük farklar yoktu. Geride olduğumuz için üzgünüz çünkü önde olacak potansiyele sahiptik ancak öne geçemedik." açıklamalarında bulundu.