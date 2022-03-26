Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Resmi: Schumacher yarışa katılmayacak
Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Leclerc: "Attığım turdan çok memnunum"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, attığı turdan memnun olduğunu ve Perez'in böyle bir tur zamanıyla gelmesini beklemediğini söyledi.

Ekleyen:
Leclerc: "Attığım turdan çok memnunum"
Haberi dinle

2022 Formula 1 sezonunun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan GP öncesi sıralama turlarında, Ferrari pilotu Charles Leclerc ikinci oldu.

Leclerc, son bölümde 1:28.225 yaptı ve liderliği takım arkadaşından alarak ilk sıraya yükseldi. Ferrari pilotunun pole pozisyonunu kazanacağı düşünülüyordu fakat liderliği çok uzun sürmedi.

Red Bull pilotu Sergio Perez, sürpriz bir şekilde 1:28.200 yaparak liderliği Leclerc'den aldı ve kariyerinin ilk pole'ünü elde etti.

Sıralama turlarının ardından konuşan Leclerc, "Açıkçası turum iyi hissettirdi."

"Attığım turdan çok memnunum. Bütün sıralama, pistte kalmak ve hata yapmamakla ilgiliydi. Aksi takdirde çok şeye mal olurdu."

"Daha sonra Q3'deki ikinci turumda, her şeyi hemen hemen bir araya getirdim. Bazı yerlerde biraz yanlışlarım oldu ama kesinlikle Checo'nun bu tur zamanıyla gelmesini beklemiyordum. Bu yüzden onu tebrik ederim."

"Bugün inanılmaz bir iş yaptığına eminim. Yarın başka bir gün ve umarım iyi bir başlangıç yaparız." dedi.

paylaşım
yorumlar
Resmi: Schumacher yarışa katılmayacak
Önceki haber

Resmi: Schumacher yarışa katılmayacak
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Aybike Simay Erden
Perez: "İnanılmaz bir turdu!" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Perez: "İnanılmaz bir turdu!"

Gasly: "Yarışta, orta grupta çok yoğun bir mücadele bekliyorum" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Gasly: "Yarışta, orta grupta çok yoğun bir mücadele bekliyorum"

Marko: "Güvenlik garantisi olduğu sürece yarışmalıyız" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Marko: "Güvenlik garantisi olduğu sürece yarışmalıyız"

Son Haberler

Leclerc: "Attığım turdan çok memnunum"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Attığım turdan çok memnunum"

Resmi: Schumacher yarışa katılmayacak
Formula 1 Formula 1

Resmi: Schumacher yarışa katılmayacak

Sainz: "Kullanılmış lastikler, yeni lastiklere kıyasla daha iyiler"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Kullanılmış lastikler, yeni lastiklere kıyasla daha iyiler"

Mutlu olmayan Verstappen: "Analiz edilecek çok şey var"
Formula 1 Formula 1

Mutlu olmayan Verstappen: "Analiz edilecek çok şey var"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.