Leclerc: "Attığım turdan çok memnunum"

Haberi dinle

2022 Formula 1 sezonunun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan GP öncesi sıralama turlarında, Ferrari pilotu Charles Leclerc ikinci oldu.

Leclerc, son bölümde 1:28.225 yaptı ve liderliği takım arkadaşından alarak ilk sıraya yükseldi. Ferrari pilotunun pole pozisyonunu kazanacağı düşünülüyordu fakat liderliği çok uzun sürmedi.

Red Bull pilotu Sergio Perez, sürpriz bir şekilde 1:28.200 yaparak liderliği Leclerc'den aldı ve kariyerinin ilk pole'ünü elde etti.

Sıralama turlarının ardından konuşan Leclerc, "Açıkçası turum iyi hissettirdi."

"Attığım turdan çok memnunum. Bütün sıralama, pistte kalmak ve hata yapmamakla ilgiliydi. Aksi takdirde çok şeye mal olurdu."

"Daha sonra Q3'deki ikinci turumda, her şeyi hemen hemen bir araya getirdim. Bazı yerlerde biraz yanlışlarım oldu ama kesinlikle Checo'nun bu tur zamanıyla gelmesini beklemiyordum. Bu yüzden onu tebrik ederim."

"Bugün inanılmaz bir iş yaptığına eminim. Yarın başka bir gün ve umarım iyi bir başlangıç yaparız." dedi.