Leclerc: "Aslında kötü bir tur olduğunu düşünmüştüm"

Oldukça olaylı bir şekilde geçen sıralamalarda son gülen isim Ferrari'den Leclerc oldu. Leclerc böylece, hiç beklenmedik bir şekilde Monako'nun ardından art arda 2. pole pozisyonunu aldı.

Leclerc, bugün bu kadar rekabetçi olmayı beklemediklerini bu yüzden sonuca şaşırdıklarını söyledi.

Leclerc, "Aslında oldukça kötü bir tur olduğunu düşündüm. 2-3 virajda hatalar yaptım ancak ardından son sektörde Lewis'ten büyük bir hava koridoru yakaladım ve bu bana biraz yardımcı oldu. Ancak genel olarak hava koridoru olmasa dahi pole pozisyonuna yakındık, bu açıdan iyi bir gündü."

"Bugün bu kadar rekabetçi olmayı beklemiyordum. Kırmızı bayraklar sallandığında da derecemi iyileştiriyordum ancak yine de mutluyum. Umarım Carlos için her şey yolundadır. Kazayı görmedim, bu yüzden bir fikrim yok. Umarım takım için her şey yolunda olur."

"Art arda ikinci pole pozisyonunu almak kesinlikle iyi hissettiriyor ancak diğer taraftan yine kırmızı bayrak oldu. Keşke normal bir pistte olsaydı ancak günün sonunda pole pozisyonunu aldık." dedi.

Leclerc, pole pozisyonunu alsa da geçişin daha kolay olduğu Bakü'de yarışta önde kalmanın kolay olmayacağını söyledi.

Leclerc, "Araç iyi hissettirdi ancak Mercedes ve Red Bull'un özellikle yarış için daha fazlasına sahip olduklarına inanıyorum. Bu yüzden çok zor olacak çünkü burası Monako gibi değil. Burada geçiş yapabilirler. Bu yüzden elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Umarım ilk sırayı koruyabiliriz ancak bunu başarmak kolay olmayacak." dedi.