Leclerc: "Sadece şampiyonayı ikinci bitirmemizle ilgileniyorum"

Charles Leclerc, ilk seansta aracını Robert Shwartzman'a vermesine rağmen, ikinci seansta zirvede yer almayı başardı.

Seans sonrası konuşan Leclerc, "Çok fazla tur atmamış olmamıza rağmen ilk sırayı almak, hafta sonuna başlamak adına harika bir yol oldu."

"Orta hamurla birkaç tur attık, sonra yumuşak lastiklere geçtik ve hissiyatımız oldukça iyiydi, bu yüzden hafta sonuna böyle başlamak iyi bir şey ama Mercedes de iyi başladı."

"İlk seansta çok iyiydiler, ikinci seansta ne yaptılar bilmiyorum."

"İyi olan şey bu kadar iyi başlamaktı çünkü bu hafta sonu onlarla mücadele edeceğimizi biliyoruz."

"Bu pistin bizim için iyi olduğunu söylemek için çok erken. Önümüzde bir antrenman seansı, genellikle rekabetçi olduğumuz sıralama turları ve bu hafta sonu lastik yönetiminin çok önemli olacağı yarış var."

"Pazar günü iyi bir iş çıkarmamız gerektiğini biliyoruz; elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

Photo by: Glenn Dunbar Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Leclerc, kişisel açıdan sezonu dördüncü bitirmeye değil, Ferrari'yi şampiyona ikincisi yapmaya odaklandığını söyledi.

"Sürücüler şampiyonasındaki dördüncülük mücadelesiyle ilgilenmiyorum. Fakat takımlar şampiyonasını ikinci sırada bitirmek güzel olurdu."

"Takımın bu hafta sonunu ve sezonu şampiyona ikincisi olarak bitirmesini gerçekten çok isterim."

"Zor bir sezon geçirdik, bu yüzden herkes sezonu iyi bir konumda bitirmeyi hak ediyor."

"Sürücüler şampiyonasına gelirsek, dördüncü olursam sorun değil, bitiremezsem de yine sorun değil."

"Sonuçta ben şampiyon olmakla ilgileniyorum, diğer pozisyonlar büyük bir fark yaratmıyor."

Sonrasında hafta sonunun kalanıyla ilgili şunları ekledi: "Kesinlikle karmaşık bir hafta sonu oluyor çünkü bugün çok az tur attık."

"Adeta bir tür sprint hafta sonu gibiydi, yani yarışa çok az bilgiyle gideceğiz."

"Yine de ilginç olacak. Mümkün olduğunca çok puan toplamak için elimizdeki bilgileri en iyi şekilde kullanmamız lazım."

"Ayrıca bu hafta sonu sadece kendimize odaklanacağız. Rakiplerimizin ne yaptığına ya da ne yapacağına değil."

"Lastik yönetimine odaklanmalıyız çünkü bu hafta sonu bu çok önemli olacak."