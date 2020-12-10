Leclerc: "Artık sadece gerekli olan mücadelelere gireceğim"

Leclerc, yarışın ilk turunda Sergio Perez ile bir temas yaşadı ve bu temasın ardından Max Verstappen ve kendisi yarış dışı kalırken, Racing Point pilotu yola devam etti ve yarışı kazandı.

Monacolu pilot bu sene başka ilk tur olaylarına da karıştı, ki bunun içerisinde Steiermark GP'sinde takım arkadaşı Sebastian Vettel ile yaşadığı olay ve Sochi'de Perez'in takım arkadaşı Lance Stroll ile yaşadığı olaylar da bulunmakta.

Leclerc, geçen hafta sonu yaşanan olayın ardından cezayı kabul ettiğini, ancak bu seneki ilk tur performansının oldukça iyi olduğunu söyledi.

Ferrari pilotunun açıklamaları şu şekilde: "Aslında hakemlere başka bir çare de tanımadım. Çünkü yarışı tamamlamayarak başka bir şekilde de ceza almam gerekiyordu. Ve bu nedenle en mantıklı durum da onların beni bir sonraki yarış için cezalandırmaları oldu."

"Olanlar oldu. Ancak aynı zamanda, diğer yarışların ilk turlarında oldukça fazla sıra kazandığıma ve bu sayede oldukça fazla puan aldığıma inanıyorum."

"Bazen de işler istendiği gibi gitmiyor, geçtiğimiz hafta sonu da durum bundan ibaretti. Ve bu sene başında Avusturya'da da bu durum olmuştu."

"Ancak günün sonunda bu tavrım sayesinde oldukça fazla puan topladım. Ve ben de savaşlarımı seçmeye, gerekli olan mücadelelere girmeye çalışacağım, çünkü Max'ı geçerek pozisyon kazanmak bizi bir yere getirmeyecekti, çünkü Max zaten bizden her durumda daha hızlıydı. Ancak her neyse, tüm bunlar geçmişte kaldı ve ben de bunlardan ders çıkaracağım."

Max Verstappen, Red Bull Racing, and Charles Leclerc, Ferrari, chat after retiring Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000 with broken front suspention after a first lap crash with Sergio Perez, Racing Point RP20 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Verstappen ise Leclerc ile geçen haftaki olay hakkında konuşmak istemediğini söyledi.

Red Bull sürücüsünün açıklamaları şu şekilde: "Umrumda bile değil. Sadece burada yarışmak ve sonrasında eve dönmek istiyorum. Olanlar oldu."

"Bu yüzden bunu bir o***** kavgası yapmaya ve bunu devam ettirmeye, karşılıklı atışmaya gerek yok, önemli değil. İkimiz de yarış dışı kaldık ve olanlar oldu."

Verstappen, spin atan Perez'den kaçınmaya çalıştığı sırada dışarı taşmasının ardından kaçış alanının arkasında bir çakıl havuzu olduğunun farkında olmadığını söyledi.

"Çakıl havuzunu görmedim, ancak farklı bir şey yapamazdım, çünkü eğer daha çok fren yapıp Checo'nun spin atmasının bitmesini bekleseydim bu sefer de Charles bana çarpacaktı, çünkü lastiği yerinden çıkmıştı."

"Bu yüzden gidecek bir yer yoktu ve çakıl havuzu olması çok büyük bir şanssızlıktı, bu yüzden de önden kayma yaşadım ve duvara çarptım."