Prime'a abone ol
Önceki / Vesti, Meksika'da ilk antrenman seansında Mercedes koltuğuna geçecek
Formula 1 / Belçika GP Haberler

Leclerc: "Artık lastik yönetiminde daha iyiyiz"

Sezonun ilk yarısını podyumla kapatan Charles Leclerc, Ferrari'nin lastik yönetimi anlamında epey yol kat ettiğini düşünüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Charles Leclerc, Ferrari

Britanya ve Macaristan'da iki zorlu hafta sonunu geride bırakan Leclerc, bir kez daha sprint hafta sonlarında kanatlandı ve pole pozisyonundan başladığı yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Red Bull ile farkın pek azaldığı söylenemez, nitekim yarış biterken Leclerc-Verstappen farkı tam 33 saniyeydi.

Fakat bazı iyi noktalar da var, bunlardan birisi lastik yönetiminin iyileşmesi.

Yarışın ardından konuşan Leclerc, "Konuşmak için biraz erken, ancak iki-üç yarıştır lastikleri çok daha iyi yönetiyoruz."

"Red Bull'un epey gerisinde kalmamızın sebebi lastikler değildi, genel olarak hız farkıydı.

"Yine de lastikleri çabucak tüketmedik, özellikle de arkamızdaki Mercedes'e [Lewis Hamilton] kıyasla. Yarış boyunca lastikleri istediğimiz gibi kullanabiliyorduk.

"Her şeye rağmen dikkatli olmalıyız, bazı özel koşullarda doğru aralığı tutturamıyoruz ve epey zorlanıyoruz." dedi. 

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur ise hafta sonu boyunca hızlı olduklarını, bu yüzden sınırları zorlamak zorunda kalmayıp lastikleri koruyabildiklerini söylüyor. 

Vasseur "Yeterince hızlı değilseniz yarış boyunca zorlamanız gerekiyor. Bu esnada herkes lastik koruyabiliyor, Red Bull bile."

"Hızlı değilken biraz dahi zorlasanız lastikleriniz zarar görüyor, stratejinize de bu faktörü hesaba katarak karar vermeniz gerekiyor." 

"Dolayısıyla hızlıyken iyi bir strateji de yapabiliyorsunuz. Hızlı değilken ne isterseniz yapabilirsiniz, her türlü geride kalacaksınız."

"Hızlıyken yarışı kolayca yönetebilirsiniz. Hızlı değilken sadece zorlamanız gerekiyor." dedi. 

paylaşım
yorumlar

Vesti, Meksika'da ilk antrenman seansında Mercedes koltuğuna geçecek

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Glock: "Verstappen'i durdurmak için bir adım atılacağını sanmıyorum"

Glock: "Verstappen'i durdurmak için bir adım atılacağını sanmıyorum"

Formula 1
Belçika GP

Glock: "Verstappen'i durdurmak için bir adım atılacağını sanmıyorum" Glock: "Verstappen'i durdurmak için bir adım atılacağını sanmıyorum"

Wolff: "Dalgalanmanın geri dönmesi sinir bozucu"

Wolff: "Dalgalanmanın geri dönmesi sinir bozucu"

Formula 1
Belçika GP

Wolff: "Dalgalanmanın geri dönmesi sinir bozucu" Wolff: "Dalgalanmanın geri dönmesi sinir bozucu"

Hamilton: "Sezon başlarken şampiyonluk hedefliyordum"

Hamilton: "Sezon başlarken şampiyonluk hedefliyordum"

Formula 1
Belçika GP

Hamilton: "Sezon başlarken şampiyonluk hedefliyordum" Hamilton: "Sezon başlarken şampiyonluk hedefliyordum"

Son Haberler

Brundle: "Binotto dönerse şaşırmam"

Brundle: "Binotto dönerse şaşırmam"

F1 Formula 1
Belçika GP

Brundle: "Binotto dönerse şaşırmam" Brundle: "Binotto dönerse şaşırmam"

Krack: "Zor zamanların yakın olduğunu söylemiştim"

Krack: "Zor zamanların yakın olduğunu söylemiştim"

F1 Formula 1
Belçika GP

Krack: "Zor zamanların yakın olduğunu söylemiştim" Krack: "Zor zamanların yakın olduğunu söylemiştim"

Alfa Romeo, 2024'te Haas ile F1'de kalmaya hazırlanıyor

Alfa Romeo, 2024'te Haas ile F1'de kalmaya hazırlanıyor

F1 Formula 1

Alfa Romeo, 2024'te Haas ile F1'de kalmaya hazırlanıyor Alfa Romeo, 2024'te Haas ile F1'de kalmaya hazırlanıyor

Russell: "Mercedes, 2024 aracı için 'dominant yıllarından' ilham alıyor"

Russell: "Mercedes, 2024 aracı için 'dominant yıllarından' ilham alıyor"

F1 Formula 1
Belçika GP

Russell: "Mercedes, 2024 aracı için 'dominant yıllarından' ilham alıyor" Russell: "Mercedes, 2024 aracı için 'dominant yıllarından' ilham alıyor"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol