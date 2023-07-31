Leclerc: "Artık lastik yönetiminde daha iyiyiz"
Sezonun ilk yarısını podyumla kapatan Charles Leclerc, Ferrari'nin lastik yönetimi anlamında epey yol kat ettiğini düşünüyor.
Britanya ve Macaristan'da iki zorlu hafta sonunu geride bırakan Leclerc, bir kez daha sprint hafta sonlarında kanatlandı ve pole pozisyonundan başladığı yarışı üçüncü sırada tamamladı.
Red Bull ile farkın pek azaldığı söylenemez, nitekim yarış biterken Leclerc-Verstappen farkı tam 33 saniyeydi.
Fakat bazı iyi noktalar da var, bunlardan birisi lastik yönetiminin iyileşmesi.
Yarışın ardından konuşan Leclerc, "Konuşmak için biraz erken, ancak iki-üç yarıştır lastikleri çok daha iyi yönetiyoruz."
"Red Bull'un epey gerisinde kalmamızın sebebi lastikler değildi, genel olarak hız farkıydı.
"Yine de lastikleri çabucak tüketmedik, özellikle de arkamızdaki Mercedes'e [Lewis Hamilton] kıyasla. Yarış boyunca lastikleri istediğimiz gibi kullanabiliyorduk.
"Her şeye rağmen dikkatli olmalıyız, bazı özel koşullarda doğru aralığı tutturamıyoruz ve epey zorlanıyoruz." dedi.
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images
Ferrari takım patronu Frederic Vasseur ise hafta sonu boyunca hızlı olduklarını, bu yüzden sınırları zorlamak zorunda kalmayıp lastikleri koruyabildiklerini söylüyor.
Vasseur "Yeterince hızlı değilseniz yarış boyunca zorlamanız gerekiyor. Bu esnada herkes lastik koruyabiliyor, Red Bull bile."
"Hızlı değilken biraz dahi zorlasanız lastikleriniz zarar görüyor, stratejinize de bu faktörü hesaba katarak karar vermeniz gerekiyor."
"Dolayısıyla hızlıyken iyi bir strateji de yapabiliyorsunuz. Hızlı değilken ne isterseniz yapabilirsiniz, her türlü geride kalacaksınız."
"Hızlıyken yarışı kolayca yönetebilirsiniz. Hızlı değilken sadece zorlamanız gerekiyor." dedi.
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