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Leclerc: "Artık lastik kullanımında ve yarış temposunda daha iyiyim"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, 2019'da çok sayıda pole pozisyonu almasına rağmen bunları zafere dönüştüremediğini, fakat artık yarış temposunun daha kuvvetli olduğunu söyledi.

Leclerc: "Artık lastik kullanımında ve yarış temposunda daha iyiyim"

Leclerc, sıralama turlarında genellikle gridin en güçlü isimlerinin başında geliyor ve son yıllarda Sebastian Vettel'e büyük üstünlük kurmayı başardı.

2019'da tam yedi pole pozisyonu alan Leclerc, bunlardan sadece iki tanesini galibiyete dönüştürebilmişti.

Sıralama turlarındaki bu güçlü performansı her zaman merak konusu olsa da, Leclerc kendisine sakladığı özel bir sır olmadığını, sadece düşük yakıt yükünde her zaman mükemmel hissettiğini belirtti.

Leclerc, sıralama turlarındaki hızını şöyle açıkladı: "Gazın nerede olduğunu biliyorum, frenin nerede olduğunu biliyorum, ne zaman dönmem gerektiğini biliyorum, fakat bunun ötesini bilmiyorum. Kendime sakladığım büyük bir sırrım yok."

"Sadece düşük yakıtla sürüş yaptığımda kendimi her zaman iyi hissediyorum ve aracı limitlerine kadar zorlayabilmekten keyif alıyorum."

Monakolu pilot ilk yıllarında lastik aşınmasını yönetmekte zorlanıyordu ancak geride kalan 1.5 yıllık süreçte yarış temposunda da ilerleme kaydettiğini gösterdi.

Leclerc, "Geçmişe kıyasla kişisel anlamda yarış tempomu ve lastik yönetimimi geliştirdiğimi söyleyebilirim."

"İki yıl önce SF90 ile harika pole pozisyonları aldım, ancak yarışta kendimi gösteremedim."

"Geçen yıl bu açıdan geliştim ve şimdi öğrenecek çok şeyim olmasına rağmen kendimi daha iyi hissediyorum. Bundan çok memnunum." dedi.

Leclerc, Monako GP hakkında ise şunları söyledi: "Geçen pazar günkü yarışa baktığımda, üçüncü sektörde olağanüstü şekilde güçlü görünüyorduk, bu da bana Monte Carlo açısından umut veriyor."

Leclerc, Barselona'daki yarışı dördüncü sırada tamamlamış ve takımına oldukça değerli bir 12 puan getirmişti.

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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Editör Kemal Şengül

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