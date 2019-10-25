Leclerc artık "daha dikkatli" olacak

Ferrari pilotu Leclerc, Japonya'da ikinci başladığı yarışta Max Verstappen'le yan yana geldi ve ardından önden kayma yaşayarak ikinci virajda Hollandalı sürücüye çarptı.

Meksika GP öncesi konuşan Leclerc, "İlk virajda bu kadar çok risk almanın faydasız olduğunu düşünüyorum. Çok fazla puan kaybetmeme neden oldu ve evet, üzüntü vericiydi. Muhtemelen gereksiz bir hamleydi."

"Farklı bir şey yapıp yapamayacağımın bir önemi yok. Bir hata yaptım ve durum bu. Dediğim gibi, bundan dersler çıkaracağım ve sonraki yarışlarda biraz daha dikkatli olacağım."

Japonya'daki kaza sonrası Leclerc'e beş saniye zaman cezası verildi ve kendisi de kazada suçu üstlendi.

"Doğruyu söylemek gerekirse hakem odasına geldiğimde bunun olmasını bekliyordum. Görüntüleri gördüm ve evet, buna bir ceza vermemek yanlış olurdu." dedi.

Leclerc bu yıl yaşadıkları bazı olaylara rağmen Verstappen'le daha fazla görüşmeye ihtiyacı olmadığını da söyledi.

"Hakem odasın gitmeden önce küçük bir görüşme yaptık. Bir hata yaptığımın farkındaydı ve böyle şeyler olabiliyor."