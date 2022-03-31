Leclerc: "Artık çok daha iyi bir pilotum"

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Alt serilerde pek çok başarı elde eden Charles Leclerc, 2018 yılında Sauber ile F1'e adım attı ve 2019'dan bu yana da Ferrari ile yarışıyor.

Monakolu pilot, kariyerinin beşinci yılında gerçek anlamda şampiyonluk savaşı verme fırsatı yakalamış durumda.

Geçmişe kıyasla artık daha iyi bir pilot olduğunu söyleyen Leclerc, mücadeleye hazır olduğunu düşünüyor.

Şu anda şampiyona lideri olan Leclerc, The Race'e şöyle dedi: "Ferrari ile ilk yılıma kıyasla kendimi çok daha hazır hissediyorum."

"Aslında ilk yılımda, potansiyelimi göstermeye hazır hissediyordum. Fakat geride kalan üç yıla ve ne kadar çok şey öğrendiğime bakınca, artık kesinlikle çok daha hazır ve çok daha olgun bir sürücü gibi hissediyorum."

"Bugün çok daha iyi bir sürücü olduğuma eminim."

"Bana öyle geliyor ki, özellikle yarış temposu anlamında 2019'a kıyasla ilerleme kaydettim. Belki de zayıf yönlerimden biriydi çünkü sıralama turlarında sürekli olarak hızlıydım ve kritik anlarda harika turlar çıkarabiliyordum. Ancak yarışta, özellikle de lastik yönetiminde çok zorluk yaşadım." "Çok çalıştım ve 2020'de çok daha iyi performans göstermeye başladım. 2021'de tekrar geliştim ve şimdi lastikleri yönetimi ve yarışı kontrol etme yeteneği benim en güçlü yönlerim." "Bahreyn'de her şeyi kontrol altında tuttum. Max'in zaman zaman zorladığı anlar oldu ancak genel olarak hızımı kontrol altında tuttum, lastiklere dikkat ettim ve her şey yolunda gitti." "Sezon başlangıcından çok memnunum. İlk yarışlara çok iyi hazırlandım, takımla aktif şekilde çalışıyorum ve zaten çok iyi durumdayım. Fakat kesinlikle çok daha fazlasını yapabilirim. Hız kazanmak için neyin üzerinde çalışacağımı ve neleri geliştirmem gerektiğini biliyorum." "Bu, şampiyonluk için yeterli mi bilmiyorum. Sezon yeni başladı ama başlangıç ​​çok iyi." Kendisinden şampiyonluk beklenmesinin getirdiği baskıyla alakalı Leclerc, "Geçmişte benden beklenenlere nasıl yaklaştıysam yine aynı şekilde yaklaşacağım." "Kariyerimde dönem dönem kendimle ilgili çok yüksek beklentiler içerisinde girdiğim anlar oldu." "O anlarda tüm bunları bir kenara itmeye, onlara hiç odaklanmamaya ve sadece kendime odaklanmaya çalıştım." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari, 2nd position, lifts his trophy Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images