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Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Armani anlaşması beni olumsuz etkilemeyecek"

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Leclerc: "Armani anlaşması beni olumsuz etkilemeyecek"
Ekleyen:
, Editör
27 May 2020 15:06

Ferrari Formula 1 pilotu Charles Leclerc, Armani ile yaptığı anlaşmanın, kendisini olumsuz etkileyeceğini yalanladı.

Charles Leclerc, motor sporlarının yokluğunda, ünlü moda markası Armani'nin elçisi haline gelmişti.

Markanın yeni yüzü haline gelen Leclerc aynı zamanda, geçen hafta sonu Monaco'da yapılan bir film çekiminde de yer aldı.

An itibariyle üzerinde daha farklı baskılar olan Leclerc'in bu durumdan olumsuz etkilenebileceği konuşuluyor.

Ancak Monakolu pilot bu görüşe katılmıyor.

EPCC ve Sky Uno'ya konuşan Genç pilot, “Açıkçası Armani gibi bir markayı temsil etmek benim için büyük bir onur. Bu durum benim için yeni bir şey, ama benim dikkatimi dağıtmayacak. Yapacağım şeyin dikkatimi dağıtmasını engellemek adına her şeyi yapıyoruz. Şimdi oldukça güzel olacak olan, küçük bir film çektik. Ama ben aktörlük değil, pilotluk yaptım." dedi.

Leclerc, pandamı döneminde Twitch yayınları da açıyor ve geçtiğimiz haftaki yayınlarından birinde ilginç bir olay yaşadı. Dışarı çıkarken anahtarlarını almayı unutan sevgilisinin telefonlarını duymayan Leclerc, yaklaşık 25 dakika boyunca kız arkadaşını kapıda bekletti.

Leclerc’e bir türlü ulaşamayan sevgilisi ise çareyi, genç pilotun Twitch kanalına üye olmakta buldu. Twitch'teki sohbet kısmından Monacolu pilota ulaşan sevgilisi, Leclerc'in yarışı yarıda bırakarak kapıyı açmasıyla içeriye girdi.

Sonrasında ne olduğu sorusuna Leclerc, "Bu konuda konuşmak zorunda olmamayı umuyordum! Sonunda her şey yolunda gitti, bir gece kanepede uyumak zorunda kaldım ama bundan sonra her şey yolundaydı. O da ciddiye almadı ve sadece güldü. Bir akşam ona simülatörü denemesini söyledim. Akşam yedide oynamaya başladı ve gece yarısına kadar hiç durmadan oynadı!" yanıtını verdi.

Leclerc, yaşadığı ilginç anılarını da anlatmayı ihmal etmedi.

“İlk yarışımda havaalanına gitmek için taksiye binmem gerekiyordu ama param yoktu. Neyse ki bana para veren bir taraftarla tanıştım. Ona borcumu ödeyeceğimi söyledim ama onu bir daha asla görmedim."

"2019 İtalya GP sonrasında ise taksi ile bir partiye gittim ve taksi şoförü yarış hakkında konuşmaya başladı. Sonra 'kazanan çocuk çok iyi' dedi ve ben de ona 'teşekkür ederim' dedim. Bir süre sonra o çocuğun ben olduğumu fark etti."

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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