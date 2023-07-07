Leclerc: "Araçta yanlış olan her şeyi değiştirdik"
Charles Leclerc, ikinci antrenman seansını mahveden elektrik sorunu hakkında fazla bilgi vermekten kaçındı.
İspanya GP'sine büyük bir güncelleme getirmelerinin ardından son haftalarda Ferrari'de beklentiler arttı ve Leclerc geçen hafta sonu Avusturya'da pole pozisyonu mücadelesinde Max Verstappen'e yaklaştı.
Pazar günkü yarışta ise Leclerc, yarışı ikinci bitirerek takımın sezondaki ikinci podyumunu elde etti.
Monakolu pilot Silverstone'da ilk antrenman seansında beşinci, takım arkadaşı Carlos Sainz ise yedinci sırada yer alırken, Ferrari'nin bu hafta sonu da Red Bull'un en yakın rakibi olacağı tahmin ediliyordu.
Ancak Ferrari, ikinci antrenman seansından dakikalar önce Leclerc'in aracında bir elektrik sorunu ortaya çıkmasının ardından seansın başlangıcını kaçıracağını doğruladı ve mekanikerler daha sonra garajda motor kapağını çıkarırken görüldü. Ancak Leclerc ikinci antrenman seansında herhangi bir zaman turu kaydetmedi.
Günün ardından Monakolu pilot şunları söyledi: "Araçta ufak bir sorun vardı, sanırım takım neyin yanlış gittiğini tespit etti."
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"Araçta yanlış olan her şeyi değiştirdik, yarın iyi bir durumda olmasını bekliyoruz."
"Bu sadece bir elektrik sorunu, dolayısıyla bunun ikinci antrenmandaki kilometre ve tur eksikliği dışında hafta sonumuz üzerinde herhangi bir etkisi olmamalı."
"Bu biraz talihsiz bir durum, çünkü normalde yarışa hazırlandığınız seans ikinci antrenmandır ve Pazar günü kuru olacak gibi görünüyor. Yani ortada bir bilinmezlik olacak ve Cumartesi günü yağışlı olabilir."
Sainz ise ikinci antrenman seansında Verstappen'den sadece 0.022 saniye daha yavaş bir turla ikincilik elde ederek Ferrari'nin potansiyelini gösterdi.
İspanyol pilot, geçtiğimiz yıl Silverstone'da ilk F1 zaferini elde etmişti.
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