Leclerc araçta neler olduğunu merak ediyor

Monako'da pole pozisyonundan zafere ulaşan Charles Leclerc, bir yarış sonra Montreal'de ikinci bölümde elendi.

11. olan Leclerc, neler olduğu sorulduğunda şöyle dedi: "Sıralama turlarının ikinci bölümündeki son denememde kullanılmış lastikle sürüş yaptım."

"İlk denemede araçta yeni set vardı. Bunun dışında elimizdeki son yumuşak hamuru Q3 için ayırmak istedik."

"Takım ve ben her şeyi inceleyeceğiz, çünkü ikinci bölümde elenmek hiç de hoş değil."

"Yine de asıl sorun çok yavaş olmamızdı. Bu hafta sonu, ne zaman kuru zemin olsa araç hiçbir şekilde hızlı değildi."

"Henüz tam olarak anlayamadığımız için neler olduğunu detaylıca incelemeliyiz."

"Üçüncü antrenman seansında bile araç iyi yol tutmuyordu. Kesinlikle yol tutuşu yoktu. Asıl sorun buydu."

Leclerc, yarışta yükselmek için elinden geleni yapacağına vurgu yaptı.

"Olmamız gereken seviyede olmadığımız için hem sıralama turlarını hem de 3. antrenman seansını gözden geçirmeliyiz."

"Lastik yönetimi yarışta büyük bir rol oynayacak, bu yüzden buna odaklanmalıyız."

"Yarışta pozisyon kazanmak için zorlayacağız. Hava şartları önümüze bazı fırsatlar çıkarabilir ve bunlardan en iyi şekilde yararlanmaya hazır olmalıyız."

