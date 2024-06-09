Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Kanada GP

Leclerc araçta neler olduğunu merak ediyor

Ferrari pilotu Charles Leclerc, sıralama turlarında geride kalmalarının ardından SF-24'te neler olduğunu merak ediyor.

Ezel Tan
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Patrick Vinet / Sutton images

Monako'da pole pozisyonundan zafere ulaşan Charles Leclerc, bir yarış sonra Montreal'de ikinci bölümde elendi.

11. olan Leclerc, neler olduğu sorulduğunda şöyle dedi: "Sıralama turlarının ikinci bölümündeki son denememde kullanılmış lastikle sürüş yaptım."

"İlk denemede araçta yeni set vardı. Bunun dışında elimizdeki son yumuşak hamuru Q3 için ayırmak istedik."

"Takım ve ben her şeyi inceleyeceğiz, çünkü ikinci bölümde elenmek hiç de hoş değil."

"Yine de asıl sorun çok yavaş olmamızdı. Bu hafta sonu, ne zaman kuru zemin olsa araç hiçbir şekilde hızlı değildi."

"Henüz tam olarak anlayamadığımız için neler olduğunu detaylıca incelemeliyiz."

"Üçüncü antrenman seansında bile araç iyi yol tutmuyordu. Kesinlikle yol tutuşu yoktu. Asıl sorun buydu."

Leclerc, yarışta yükselmek için elinden geleni yapacağına vurgu yaptı.

"Olmamız gereken seviyede olmadığımız için hem sıralama turlarını hem de 3. antrenman seansını gözden geçirmeliyiz."

"Lastik yönetimi yarışta büyük bir rol oynayacak, bu yüzden buna odaklanmalıyız."

"Yarışta pozisyon kazanmak için zorlayacağız. Hava şartları önümüze bazı fırsatlar çıkarabilir ve bunlardan en iyi şekilde yararlanmaya hazır olmalıyız."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Russell: "Hamilton'ın verileri gelişmeme yardım etti"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Montreal'de en hızlı pit stop Ferrari'den geldi

Montreal'de en hızlı pit stop Ferrari'den geldi

Formula 1
Kanada GP
Montreal'de en hızlı pit stop Ferrari'den geldi
Kanada Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler

Kanada Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler

Formula 1
Kanada GP
Kanada Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler
Mercedes, İspanya GP için yeni bir taban hazırlıyor!

Mercedes, İspanya GP için yeni bir taban hazırlıyor!

Formula 1
Kanada GP
Mercedes, İspanya GP için yeni bir taban hazırlıyor!

Son Haberler

Vasseur: Kanada'da olan oldu, aşırı tepki vermeyeceğiz"

Vasseur: Kanada'da olan oldu, aşırı tepki vermeyeceğiz"

F1 Formula 1
Kanada GP
Vasseur: Kanada'da olan oldu, aşırı tepki vermeyeceğiz"
Montreal'de en hızlı pit stop Ferrari'den geldi

Montreal'de en hızlı pit stop Ferrari'den geldi

F1 Formula 1
Kanada GP
Montreal'de en hızlı pit stop Ferrari'den geldi
Ocon: "Kanada GP'de takım, üzerine düşeni yapmadı"

Ocon: "Kanada GP'de takım, üzerine düşeni yapmadı"

F1 Formula 1
Kanada GP
Ocon: "Kanada GP'de takım, üzerine düşeni yapmadı"
Kanada Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler

Kanada Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler

F1 Formula 1
Kanada GP
Kanada Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye