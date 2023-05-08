Leclerc: "Araçtaki sorun tutarsızlık"

Leclerc sıralama turlarında yaptığı kazanın ardından yarışta yedinci sırada start aldı ve yarışı yine aynı sırada, lider Max Verstappen'in 52.9 saniye gerisinde bitirdi.

Takım arkadaşı Carlos Sainz, pit yolunda hız yaptığı için aldığı beş saniyelik cezanın ardından yarışı beşinci sırada tamamladı.

Motorsport.com'un zor geçen yarış ile ilgili sorusuna Leclerc, "Az önce Carlos ile konuşuyordum ve bizce araçtaki sorun tutarsızlık."

"Virajdan viraja bile değil, aynı virajda çok fazla önden ve arkadan kayan bir araca sahibiz."

"Ayrıca bu yıl rüzgara çok daha duyarlı bir aracımız var ve bununla çok daha fazla mücadele ediyoruz. Bu yüzden üzerinde çok çalışmamız gerekiyor."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Ferrari

Leclerc aracın hem orta hem de sert lastiklerde aynı derecede zorlayıcı olduğunu söyledi: "Her şey aynıydı. Sert lastiklerde ufalanan yüzey biraz temizlendiğinde durum biraz daha iyiydi ama hız ve tutarlılık konusunda hâlâ eksikliklerimiz var."

"Sanırım sezon başından beri benzer bir durum söz konusu çünkü her yarışta bir bileşenden diğerine geçiyoruz ve yeni bir bileşende ne olacağını asla bilemiyoruz, bu yüzden aracın nasıl tepki vereceği ve lastik ayarının doğru pencerede olup olmayacağı her zaman bilinmezlik yaratıyor."

"Bu da bir pilot olarak güven kazanmak ve adapte olmak için çok zor, çünkü bir setten diğerine geçiyorsunuz ve araç tamamen farklı bir pencerede oluyor."

"Bazen ileriye doğru bir adım attığımızı hissediyoruz ve sonra belirli koşullarda doğru ayar penceresinden tamamen uzakta olduğumuzu görüyoruz. Bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor."

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, Miami'nin Maranello ekibi için zor bir yarış olduğunu kabul etti.

Vasseur, "Genel olarak zor bir hafta sonu ve zor bir yarıştı çünkü dün tempomuzun iyi olduğunu düşünüyorduk. Ancak her şeyi bir araya getiremiyoruz."

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari Photo by: Alexander Trienitz / Motorsport Images

"Bugün de durum oldukça benzerdi. Carlos için ilk bölüm oldukça iyi geçti, yarışın ilk üçte birlik bölümünde birkaç saniye kaybetti ve son üçte ikilik bölümde 25 saniye kaybetti."

"İki araç arasında büyük bir tutarsızlık var, bunun nedenini anlamak zorundayız."

"Charles için durum tam tersiydi, yarışın ilk bölümünde çok daha fazla mücadele ettiği için yarışın ikinci bölümünün bazı aşamalarında iyi durumdaydı."

Vasseur, Leclerc ile tutarsızlığın temel sorun olduğu konusunda hemfikir: "Bu konuya gerçekten odaklanmamız gerekiyor çünkü bizim için kilit nokta bu. Bu konuda bir adım atmamız gerekiyor."

"Charles ile sert lastiklerde performansımız daha iyiydi, ancak Carlos ile orta lastiklerde performansımız daha iyiydi. Aynı lastiklerle bir turdan diğerine tutarsızlık yaşadık."