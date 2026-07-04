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Formula 1 Britanya GP

Leclerc: "Araçta değiştirmemiz gereken birkaç şey tespit ettim"

Silverstone sprint yarışının ardından basına konuşan Charles Leclerc, start performansını “kötü” olarak değerlendirdi ve araçta değiştirilmesi gereken şeyler tespit ettiğini söyledi.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Startta üç sıra kaybettiğini ve sonrasında zorlandığını söyleyen Charles Leclec, şu ana kadarki batarya ve güç yönetimi stratejilerinin bu yarışta tamamen değiştiğine dikkat çekti: "Çok ama çok kötü bir start aldım.” 

“Açıkçası çok tuhaf bir yarıştı; çünkü sezonun başından beri güç dağıtımı, gücü nerede kullanacağımız ve bataryayı nerede dolduracağımız konusunda tüm takımlar hemen hemen aynı fikirlerde buluşuyordu.” 

“Ancak bugün herkes farklı bir şey yapıyordu. Bu durum, önümüzün kapandığı anlarda mücadeleyi alamayı ve analiz etmeyi biraz zorlaştırdı."

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Yarış temposunun fena olmadığını ancak asıl bedeli sprint sıralamalarında ve startta ödediklerini belirten Leclerc, ana yarışın sıralama turları için umutlu konuştu: "Kendi performansım adına çok sıkı çalışmaya devam ediyorum.” 

“Bu öğleden sonraki seans için araçta değiştirmemiz gereken birkaç şey tespit ettim ve bunların fark yaratacağından umutluyum.” 

“Etkilerinin ne kadar büyük olacağını bilmiyorum ama eğer öğleden sonra işler beklediğim gibi giderse, değişiklikleri sezonun geri kalanına da taşıyabileceğimiz konusunda iyimserim. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.”

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