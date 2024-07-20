Leclerc: "Aracın performansı bu kadar"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, cuma antrenmanlarında kaza yapsa da, sıralama turlarında mücadeleye geri döndü ve altıncı sırada yer aldı.

Carlos Sainz'ın gerisinde kalan Leclerc, şöyle dedi: "Bence tablo dün beklediğimizle çok benzerdi"

"Şu anda biraz tempo eksikliğimiz var. Bence takım için en iyi sonuç dördüncü ve beşinci sıralar olabilirdi."

"Bugün hayatımın en iyi turunu atmadım. Son virajda zaman kaybettim ve bu da bana beşinci sıraya mâl oldu."

"Fakat bunun dışında daha fazlasını yapamazdık."

"Bu yüzden çalışmamız gerekiyor çünkü McLaren ve Red Bull'a karşı biraz tempo eksikliğimiz olduğu açık."

"Mercedes ile de durumumuz oldukça benzer."

Yarışta en iyi sonucun dördüncü ve beşinci sıralar mı olacağı sorusuna Leclerc, "Evet, bence öyle. Havanın ısınmasıyla bu durum değişebilir. Tabii ki lastik yönetimi de önemli bir konu olacak."

"Bu yüzden bunun üzerinde çalışmalı ve buna hazırlanmalıyız."

"Fakat dediğim gibi şimdilik McLaren ve Red Bull'un oldukça gerisindeyiz. Yani hâlâ yapmamız gereken çok iş var.

"Takım bunun farkında ve elinden geleni yapıyor."

"Şu anki en büyük sorunumuz daha iyisini yapabilecek performansa sahip olmamamız. Güven problemimiz yok, sadece performans olarak gerideyiz."

"Bu yüzden gelecekteki güncellemelerde buna odaklanacağız." cevabını verdi.