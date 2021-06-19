Leclerc, aracın ön tarafında sorun yaşadığı için geride kalmış

Leclerc, Monako ve Bakü'de arka arkaya iki pole pozisyonu almayı başarmıştı. Fakat Ferrari'nin daha normal bir pist olan Fransa'da geriye düşmesi bekleniyordu.

Carlos Sainz Jr, cumartesi günü beşinci en iyi zamanı yaparken, Leclerc kendisi adına zorlu geçen ikinci antrenman seansının ardından son bölümde daha da zorlandı.

Sainz'ın derecesinden 0.147 saniye yavaş kalan Leclerc'in aracının ön tarafından sık sık şikayet ettiği görülüyordu.

Sıralama turlarının ardından açıklamalarda bulunan Monakolu sürücü, yaşadığı zorlukların araçtan çok kendisiyle ilgili olduğunu dile getirdi.

Leclerc, "Bütün hafta sonu karşılaştığımız sınırlamaların üstesinden gelemedim, aracın ön tarafıyla ilgili biraz sorunumuz vardı."

"Fakat dürüst olmak gerekirse araçtan çok benimle ilgili bir şey. Carlos'la beraber her ikimizin de sahip olduğu bir sınırlama var ve Carlos bu konuda daha iyi bir iş çıkardı. Ben ise bunun üstesinden gelmek konusunda zorlandım."

"Bu daha çok benden kaynaklanan, sıralama turlarından sonra analiz edeceğim bir şey. Bugün araca yardımcı olabilmek için sürüşümde neleri daha iyi yapabileceğimi anlayacağım."

"Aslına bakarsak son turumdan memnunum çünkü öncesi tam bir felaketti. Çok uzakta kalmıştım. Sonra üçüncü bölümde biraz zaman bulmayı başardım. Bu yeterli değildi ve belki biraz daha zaman bulabilirdim.”

"Ancak o turda sahip olduğum her şeyi ortaya koydum: Yaşadığımız bu önden kayma ile ile başa çıkmak zordu."

"Takım için kötü bir gün değil çünkü yedinci olmak çok da kötü değil. Her halükarda, gerçekten savaştığımız isimlerle yani McLaren ile mücadele ediyoruz ama kesinlikle daha fazlasını bekliyordum." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sürüş tarzında herhangi bir değişiklik yapıp yapmadığı sorusuna Leclerc, "Evet ve ayrıca ön kanatta da da değişiklik yaptık. Normalde olduğumdan daha agresif oldum ve sürüşümde de birkaç şeyi değiştirmeye çalışırken biraz performans bulmayı başardım. Karşılığını almışız gibi görünüyor."

"Düne kıyasla araçta ciddi bir değişiklik yapmadık. Sadece seans içerisinde rüzgarın yönü değişti. Bu da durumu oldukça zorlaştırdı. Fakat bunun dışında düne kıyasla büyük bir değişiklik yapmadık." cevabını verdi.

Leclerc, sonucun beklentileriyle uyumlu olduğunu da ekliyor.

"Doğruyu söylemek gerekirse bulunduğumuz nokta, beklentilerimizle uyumlu. Sonunda takım için o kadar da kötü bir gün değil. Beşinci ve yedinci sıralardayız. McLaren ile savaşıyoruz, Carlos şu anda Lando'nun önünde ve ben de Daniel'i geçtim. Yarın iyi bir yarış çıkarabilirsek, takım için iyi olacak."

Ferrari bu yıl genel anlamda yarış temposunda zorluk çekiyor gibi görünüyordu.

Bu konuda endişesi olup olmadığı sorusuna, "Hayır, değilim. Fakat yarışa başlayacağım lastikler, ikinci bölümdeki ilk denememde kullandığım ve pek de memnun olmadığım lastikler. Bu yüzden umarım o kadar da kötü olmazlar."

"Yine de endişeli değilim çünkü cuma günü bazı yarış simülasyonları yaptık ve o kadar da kötü değildi. Bu yüzden şimdilik endişemiz yok." dedi.