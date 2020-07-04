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Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Aracın hızı 'şimdilik' bu"

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Leclerc: "Aracın hızı 'şimdilik' bu"
Ekleyen:
, Editör
4 Tem 2020 15:30

Ferrari pilotu Charles Leclerc, yedinci sırada kaldığı sıralama turlarının ardından sonucunu SF1000'in hızını yansıttığını söyledi.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, sıralama turlarına henüz ikinci bölümde veda ederken, Charles Leclerc onuncu olarak son bölüme kaldı ve sıralama turlarını yedinci bitirdi.

Seans sonrası verdiği demeçte Leclerc, aracın hızının buna yettiğini belirti.

Leclerc, "Bizim için hiç de kolay bir gün değildi. Maalesef, şu an için aracımızın seviyesi bu. Ama gelecek için daha iyi bir araç yapmalı ve kendimizi demoralize etmemeliyiz."

"Bugün umduğumuz sonucu alamadık, kesinlikle olmak istediğimiz yerde değiliz, ama bir takım olarak çalışmaya ve fark yaratabilecek her küçük ayrıntıyı bulmaya devam ediyoruz, çünkü şu anda herkes çok yakın."

"Pozitif kalmalıyız. Elbette pozitif bir şey bulmak zor, ama bence ilerlemenin, düzgün çalışmanın ve bu zor zamanları geride bırakmanın tek yolu bu. Yani bir takım olarak çalışmalıyız ve yarın herkesi neşelendirmeye çalışmalıyız"

Leclerc, yarış işin umutlu konuştu.

"Yarın yarış var ve puan kazanacağımız gün yarın. Kesinlikle zor olacak ve mucizeler olmayacak, ama en iyisini yapmaya çalışacağız ve bir sonraki yarışlar için çalışacağız".

"Henüz Mercedes'le savaşacak seviyede değiliz. Ama bir pilot ve takım olarak her şeyimizi ortaya koyacağız. Yarın daha yukarılara çıkmaya çalışacağız."

 
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Editör Kemal Şengül

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