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Formula 1 / İspanya GP / Son dakika

Leclerc: "Aracın genel hızını arttırmalıyız"

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Leclerc: "Aracın genel hızını arttırmalıyız"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 Ağu 2020 11:39

Charles Leclerc, motor sorunu yaşadığı İspanya GP'nin ardından olayla ilgili açıklamalarda bulunurken, aracı her alanda geliştirmeye devam etmeleri gerektiğini belirtti.

Leclerc, son viraja gelmeden önce tuhaf şekilde spin attı ve tekrarlarda sosis bordürlerden birine çarptığı ve motorunun kapandığı görüldü.

Bordürden gelen darbe, Leclerc’in Ferrari güç ünitesinde elektrik sorununa yol açtı ve bu da motorun kapanmasına, dolayısıyla da spine neden oldu.

Leclerc emniyet kemerlerini çözdü ve motoru tekrar çalışmadan hemen önce, araçtan inmek için hazırlık yapıyordu. Sonrasında aracı çalışınca yarışa geri döndü.

Ancak emniyet kemerlerinin yeniden takılabilmesi için pit yapmak zorunda olan Leclerc, Ferrari güç ünitesindeki elektrik sorununun araştırılması için yarışa veda etti.

Leclerc, "İki sorun vardı: birincisi, motorun kapanmasıydı ve ardından tekrar çalıştırmayı denedim."

"Çalışmadığını ve tekrar gitmediğini görünce emniyet kemerini çıkardım. Çalışınca da emniyet kemerleri için tekrar pit yapmak zorunda kaldım."

"Maalesef yarış bundan önce, yani motor kapandığında çoktan bitmişti. Utanç verici ama neyin yanlış gittiğini anlamaya çalışacağız. "

"Aslında o noktaya kadar çok iyi bir yerdeydik, tek pit stop stratejisi çok iyi işliyordu."

“Yumuşak lastikle, sonuna kadar götürmeyi başardığımız son derece iyi bir ilk bölümümüz vardı ama kesinlikle bundan daha rekabetçi olmak istiyoruz."

“Lastik yönetiminde geçen yıla kıyasla büyük bir gelişim kaydettiğime inanıyorum. Ayrıca yarış sırasında aracı yönetmek muhtemelen daha kolay."

"Şu anda ana hedef, aracın genel hızını geliştirmek." dedi.

FIA yarış direktörü Michael Masi, eğer Leclerc aracı çalıştırmasaydı, güvenlik aracını piste sokacaklarını söyledi.

Masi, "Charles’ın konuşmasını ve takımla olan iletişimini dinliyordum."

“Açıkçası motor çalışıyorken takip ediyorduk ve yeniden çalışıp çalışmayacağını görmek için hemen takımla iletişime geçtik."

"Güvenlik aracı girmeye yakındı." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Pilotlar Charles Leclerc
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Luke Smith

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