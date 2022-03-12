Leclerc bu yıl, takıma geldiğinden bu yana en iyi testlerini geçirmiş

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Bahreyn testlerinde artık sona gelindi ve takımlar bugün, Bahreyn GP öncesi son hazırlıklarını yapmak için piste çıktılar.

Ferrari'de sürüş yapan ilk isim Sainz'dı ve 68 turla sabah bölümünün en çok tur atan pilotlardan biri oldu.

İspanyol pilot, 1:34.905'lik zaman turuyla dördüncü sırada yer aldı.

Öğleden sonra ise direksiyona Leclerc geçti.

Monakolu pilot, Ferrari'nin dayanıklı ve hızlı olduğunu düşünüp düşünmediği hakkında, "Hızlı mı bilmiyorum ama dayanıklı."

"Bu iyi bir şey. Epey tur attık ve büyük bir sorunla karşılaşmadık. Yapmak istediğimiz tüm testleri yaptık ve bu çok önemli."

"Ancak hız anlamında hiçbir fikrimiz yok. Şimdilik bu hiçbir anlam ifade etmiyor ama bizim için iyi bir test oldu." dedi.

Takımların çoğu henüz araçtan maksimumu almış değiller. Genel olarak araçlarını anlamaya ve farklı koşullarda test etmeye odaklandılar.

Leclerc, maksimum hızın nereden geldiğini anlayıp anlamadıkları sorusuna, "Maksimumu henüz almadık ama kesinlikle yaklaşıyoruz."

"Dediğim gibi araç dayanıklı ve sürücülerin de farklı sürüş stilleri denemesini sağlayan birçok tur atabildik."

"Aracın %100'ünü kullanmak biraz daha zaman alacak. Oldukça farklı bir sürüş stili gerektiriyor ve alışmak zaman alıyor." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Ferrari, son birkaç yıldır galibiyetler için mücadele edemiyor ve ön grupta yer alan Mercedes ve Red Bull'a yaklaşamıyordu. Ancak bu sezon, testlerin ardından oldukça umut vaat edici görünüyorlar.

Leclerc, takıma katıldığından bu yana geçirdiği en iyi sezon öncesi testi olup olmadığı sorusuna, "Kesinlikle bir sezon için yapılan en pürüzsüz hazırlıktı."

"Büyük sorunlar olmadı. Özellikle böylesine büyük bir projede bazı engellerle karşılaşmayı bekliyorsunuz ve şimdilik, dalgalanma sorunu dışında her şey yolunda. Gelişmeye devam etmeyi başardık."

"Ancak gördüğümüz kadarıyla Red Bull bugün oldukça yeni bir paketle geldi. Mercedes'in tamamen yeni bir aracı var ve potansiyellerini göstermediler."

"Bir noktada herkes birbirine oldukça yakın duruyor. Bu nedenle ne kadar önde olduklarını bilmek çok zor. Biz neye sahip olduğumuzu biliyoruz ama onların, kazançlarını ne kadar sakladıkları hakkında hiçbir fikrimiz yok."

"Bu nedenle temkinli davranmamız gerektiğini düşünüyorum çünkü önde olmak güzel. Ancak bu şimdilik bir anlam ifade etmiyor. Aracı olabildiğince anlamak için yarım günümüz kaldı. Sonrasında tamamen zorlama zamanı. Herkesin potansiyelini göreceğiz."

"Şimdilik nerede olduğumuzu asla bilmiyorum ama testler pürüzsüzdü." dedi.