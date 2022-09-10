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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Leclerc: "Aracımızın çok güçlü olduğunu biliyordum"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, elde ettiği pole pozisyonundan memnun olduğunu fakat bunu beklediğini söylüyor.

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Leclerc: "Aracımızın çok güçlü olduğunu biliyordum"
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Rakiplerinin grid cezası aldığı hafta sonunda Charles Leclerc, sıralama turlarında güçlü bir son tur çıkardı ve pole pozisyonunu kazandı.

Seansın ardından konuşan Monakolu pilot, "Pole pozisyonunu almak harika! Sıralama turları kolay olmasa da aracımızın hız anlamında büyük bir potansiyele sahip olduğunu biliyordum."

"Son seanstaki son denemede her şeyi bir araya getirmem gerektiğini biliyordum ve bunu yapmayı başardım."

"Attığım turdan çok mutluyum, sonuçtan memnunum. Bu hafta sonu şu ana kadar her şey harika gidiyor, araç harika bir izlenim bırakıyor ve umarım yarın da 2019'daki gibi iyi bir performans sergileyebiliriz." dedi.

Leclerc, pole pozisyonunu kazanmak için bazı riskler aldığını da kabul etti.

Leclerc, "Bugün pole pozisyonunu kazanmak için daha fazla risk almak zorundaydım çünkü son denememde, orta sektörde çok fazla zaman bulmam gerekiyordu."

"Bu riski almaya karar verdim ve benim için her şey yolunda gitti."

"Tüm taraftarlara destekleri için teşekkür ediyorum, Monza her zaman inanılmazdır. Yarın eve galibiyetle dönmek için her şeyimi ortaya koyacağım, taraftarlar bunu hak ediyor."

"Önümüzde hâlâ uzun bir yarış var ama sonuna kadar çok çalışacağız." dedi.

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