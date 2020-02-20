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Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Aracı zorlamadık"

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Leclerc: "Aracı zorlamadık"
Ekleyen:
, Editör
20 Şub 2020 11:40

Charles Leclerc, testlerin ilk gününde Sebastian Vettel'in yerine piste çıkmış ve günü ilk onun dışında bitirmişti.

Bununla birlikte Monakolu sürücü, aracı yeterince zorlamadığını söyledi.

Leclerc, "Geçen yıla kıyasla ileri yönde gidip gitmediğimiz hakkında konuşmak zor, çünkü performansa odaklanmadık. Ancak performans üzerinde çalışmadan önce aracı en iyi şekilde tanımaya çalışmamız gerekiyor ve yaptığımız şey bu. Şimdilik bunu söylemek zor ama elbette çok fazla iş var. Bu tabii ki bir evim, ancak tam olarak nerede olduğumuzu söyleyemeyiz, çünkü aracı zorlamıyoruz."

"Ferrari yeni aracı tasarlarken beni de dinledi ve bu yılki araçta daha fazla esnekliğe sahibiz. Bu güzel bir şey."

"Şimdilik aracın daha fazla yere basma gücüne sahip olup olmadığını söyleyemem. Tabii ki virajlarda kendimi çok hızlı hissediyorum ama geçen yılla kıyaslama yapmak zor. En uygun karşılaştırma ilk yarışta, lastikleri doğru aralığa sokunca olacak. Şimdi hava çok soğuk ve ayrıca yere basma gücünün lastikler üzerindeki etkisi çok fazla. Yani lastikleri doğru aralığa getirebilecek bir aeroya sahip olmak gerekiyor. Şimdilik gerçek durumu bilmiyorum ve sadece kendimize odaklanıyorum. Rakamlara göre elbette daha fazla yere basma gücü var. Olumlu olup olmadığı ya da doğru aralıkta olup olmadığı hakkındaki daha net cevabı zaman gösterecek."

Charles Leclerc, 2020'de tüm fırsatları değerlendirmek istiyor.

"Bu yıl için tek hedefim, 2020 biterken geriye bakmam ve değerlendiremediğim herhangi bir fırsat görmemem. 2019'a baktığımda hem ben hem de takım bazı fırsatları kaçırdık. 2020'nin sonunda bunların 2019'dan çok daha az olmasını istiyorum. Yani ana hedefim bu. Şampiyonluk için konuşmak için henüz çok erken."

"Test günlerinde mühendisler benden daha çok öğreniyor, çünkü sonuçta veriler oraya gidiyor. Ama yeni bir aracı sürmek harika ve onun sınırlarını bulmaya çalışıyorum."

"Şimdi altı günlük test var ve bu, yeni sürücüler için oldukça düşük bir rakam. Sadece dört günle Formula 1'e geldim, her sürücü için dört gün var ve çok sınırlı oluyorsunuz. Altı gün daha da zor oluyor. Formula 1'deki henüz üçüncü yılım ve bu araçlara alışmaya başlıyoruz. Altı gün bu açıdan benim için yeterli olabilir. Ama muhtemelen genç sürücüler için zor."

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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