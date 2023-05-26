Leclerc: "Araç yapması gerekenleri yapmıyor"
Ferrari pilotu Charles Leclerc, cuma günü araçtan istediği kadar yararlanamadığını söylüyor.
Ferrari pilotu Charles Leclerc, cuma gününü ikinci sırada tamamlasa da, araç içerisinde pek rahat görünmüyordu.
Seans sonrası konuşan Monakolu sürücü, "Araç tam olarak yapması gerekeni yapmadığı için biraz zor bir gündü."
"Bu yüzden araç ayarlarına iyice bakmamız ve yarın doğru hissiyata sahip olduğumdan emin olmamız gerekiyor."
"Burada her şey sıralama turlarıyla ilgili, bu yüzden herhangi bir yarış simülasyonu yapmadık. Sadece sıralama turlarına mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmaya odaklandık." dedi.
Carlos Sainz ise kaza ile tamamladığı günün ardından araçta kendisini iyi hissettiğini söyledi.
"Genel olarak günün olumlu geçtiğini düşünüyorum. Her iki seansta da hızlıydık ve araç pistte iyi hissettiriyordu."
"Aracı geliştirmek için yarın ayarlar üzerinde denemek istediğim birkaç şey var ama genel olarak oldukça rekabetçiyiz."
"Limitleri bulmaya çalışırken, küçük bir yanlış hesaplamanın ardından seansı bu şekilde bitirmek harika değildi."
"Ekstra çalışma için takımdan ve mekanikerlerden özür dilerim..."
Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
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