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Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Araç pole pozisyonunu alabilecek kadar hızlıydı"

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Leclerc: "Araç pole pozisyonunu alabilecek kadar hızlıydı"
Ekleyen:
, Editör
17 Kas 2019 08:09

Charles Leclerc, sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanabilecek kadar hızlı olduklarını ancak yaptığı hata yüzünden bunu kaçırdığını dile getirdi.

Charles Leclerc, sıralama turlarının son bölümündeki ilk turunda son virajda hata yaptı ve vakit kaybetti.

Durumun farkında olduğunu söyleyen Leclerc, hata için kendisini suçladığını söyledi ve eğer bu hata olmasaydı, pole için yarışabileceğini dile getirdi.

"Q3'teki turum için çok üzgünüm. İlk denememdeki tur sanırım pole veya ikincilik için yeterliydi, ama çok yakındı... Son köşede bana 0.3 veya 0.4 saniyeye mal olan büyük bir hata yaptım. Bu tamamen benim hatam ve bundan dersler çıkarmam gerekiyor. ”

"Sanırım 2. bölümde orta lastikle Q3'e kalarak çok iyi bir iş çıkardık. Bundan mutluyum. Ama 10 sıra grid ceza alsam da üçüncü bölümde daha fazlasını yapmak isterdim, ama bu böyle ve benim suçum. İkinci turum zaten yeterince iyi değildi ama ilk turumda tam bir aptaldım. Bence kesinlikle pole alabilecek potansiyelimiz vardı, ilk iki sektör harikaydı. Son virajda bana 0.3 saniyeye mal olan bir hata yaptım. Bu yüzden, bugün pole alabilecek potansiyelimiz vardı ve bunu kullanamadım."

“Red Bull'un hızına şaşırmadım çünkü bugün pole bizim için erişelemez değildi. Bugün kendimi kırıklığına uğrattım. İlk turumda son virajda büyük bir hata yaptım, bu bana en az 0.1-0.2 saniyeye mal oldu. Bu yüzden bu benim hatam ve tamamen üstleniyorum. Takım harika bir iş çıkardı, sanırım aracımız pole pozisyonu için savaşabilecek durumdaydı ve bunu yapamadım. Bu hayal kırıklığı yaratıyor."

"Yarın için 10 sıra grid cezası aldım, bu yüzden yarış her halükarda zor geçecek."

"Yarın tam atak modunda olacağım. Yarış kesinlikle heyecanlı olacak. Geriden başlamayı seviyorum. Şampiyonada üçüncülük için mücadele ederken biraz daha az zevk alıyorum ama, hayat bu...  Mümkün olduğunca eğlenmeye ve geri dönmeye çalışacağım."

"Yarn için oldukça iyimserim fakat zor olacak çünkü yarış temposu şu an için güçlü olduğumuz nokta değil. Ama her şeyimi vereceğim ve umarım bir podyuma çıkacağız."

“Açıkçası, daha sert lastikle başlıyoruz ve umarım bununla bir avantaj yakalayabiliriz. İkinci seansta gördüğümüz gibi bu pistte orta ve yumuşak arasında büyük bir fark olduğunu sanmıyorum. Bu yüzden mümkün olan en iyi başlangıcı yapmaya çalışacağım ve umarım oradan iyi bir yarış çıkarabilirim."

"Dediğim gibi yarış temposu üzerinde çalışmaya ihtiyacımız var. Bunu biliyoruz, bu yüzden bu sabah yüksek yakıt yüküyle turladık. Birkaç şey öğrendiğimizi düşünüyorum ve umarım bu yarın için avantaj olabilir."

"Bence bugün sıralama performansı açısından iyi bir gün oldu, ancak yarış hızı biraz daha kötü."

Neden "aptal olduğunu" söylediği sorusuna Leclerc, "İlk turumun son virajında hata yaptım ve hayal kırıklığına uğradım. Tamamen tam gaz gidip çimlere çıktım ve 0.3 saniye gibi bir şey kaybettim. Çok kötü bir turdu." yanıtını verdi.

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Editör Kemal Şengül

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