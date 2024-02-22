Leclerc: "Araç geçen yıla kıyasla çok daha iyi"

Yeni SF-24 Bahreyn'de piste çıkmaya başladığı andan itibaren iyi görünüyordu ve en önemlisi de aracın pistteki davranışları, Maranello simülatöründe görülenler ile uyuşuyordu.

Leclerc, takımın 12 ay öncesine göre çok daha iyi bir konumda olduğunu ve aracı geliştirirken üzerine inşa edecekleri iyi bir temele sahip olduklarını söylüyor.

"İyi bir ilerleme kaydediyoruz."

"Araç bir kez daha yapması gerekeni yapıyor ki geçen yılın başında durum böyle değildi."

"İlk birkaç günden sonra çok daha endişeli olduğumu hatırlıyorum, çünkü sürmesi çok ama çok karmaşık bir araca sahiptik. Bu yıl daha kolay, yani daha iyi bir temelden başlıyoruz ancak hâlâ yapılacak çok iş var."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Şimdilik her şey plana uygun gidiyor, aracın davranışları açısından hoş olmayan sürprizler yaşamadık."

Leclerc, aracın simülatörün öngördüğü gibi tepki vermesinin geliştirmeyi hızlandırmaya yardımcı olacağını söylüyor.

"Araç simülatörde olduğu gibi davranıyor, yani bu iyiye işaret. Ancak rekabet açısından bir şey söylemek için çok erken."

Monakolu pilot, sözlerine 12 ay öncesine kıyasla kaydedilen gelişmeyi de ekleyerek devam etti: "Sürülebilirlik açısından araç geçen yıla kıyasla çok daha iyi. Geçen yıl testten sonra bir yönde ilerlemek çok ama çok zordu çünkü aracın ne yaptığını bilmiyorduk."

"Bir viraja giriyorduk ve aşırı önden kayma mı yoksa aşırı arkadan kayma mı yaşayacağımızı bilmiyorduk. Bu da büyük bir sorundu. Bu yıl araç böyle değil, bu da daha iyi bir başlangıç noktası."

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, talks to the media Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Ancak Leclerc, 2024'ün genel sıralaması hakkında net bir fikir edinmek için henüz çok erken olduğu konusunda uyarıda bulundu.

"Her kış testinde olduğu gibi, henüz hiçbir şey hakkında yorum yapamayız çünkü diğer araçların yakıt yükünü bilmiyoruz."

"İlk hissiyatım Red Bull'un ne yazık ki biraz önde olduğu yönünde. Çok etkileyici tur zamanları yaptılar."

"Ancak bu sadece benim hissiyatım, verilere bakmıyorum, çünkü veriler şimdilik pek bir şey ifade etmiyor."