Leclerc: "Araç geçen yıla kıyasla çok daha iyi"
Charles Leclerc, Ferrari Formula 1 takımının 2023'teki testlerin başlangıcından itibaren ortaya çıkan 'öngörülemezlik' endişelerini giderdiğini söylüyor.
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Simon Galloway / Motorsport Images
Yeni SF-24 Bahreyn'de piste çıkmaya başladığı andan itibaren iyi görünüyordu ve en önemlisi de aracın pistteki davranışları, Maranello simülatöründe görülenler ile uyuşuyordu.
Leclerc, takımın 12 ay öncesine göre çok daha iyi bir konumda olduğunu ve aracı geliştirirken üzerine inşa edecekleri iyi bir temele sahip olduklarını söylüyor.
"İyi bir ilerleme kaydediyoruz."
"Araç bir kez daha yapması gerekeni yapıyor ki geçen yılın başında durum böyle değildi."
"İlk birkaç günden sonra çok daha endişeli olduğumu hatırlıyorum, çünkü sürmesi çok ama çok karmaşık bir araca sahiptik. Bu yıl daha kolay, yani daha iyi bir temelden başlıyoruz ancak hâlâ yapılacak çok iş var."
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
"Şimdilik her şey plana uygun gidiyor, aracın davranışları açısından hoş olmayan sürprizler yaşamadık."
Leclerc, aracın simülatörün öngördüğü gibi tepki vermesinin geliştirmeyi hızlandırmaya yardımcı olacağını söylüyor.
"Araç simülatörde olduğu gibi davranıyor, yani bu iyiye işaret. Ancak rekabet açısından bir şey söylemek için çok erken."
Monakolu pilot, sözlerine 12 ay öncesine kıyasla kaydedilen gelişmeyi de ekleyerek devam etti: "Sürülebilirlik açısından araç geçen yıla kıyasla çok daha iyi. Geçen yıl testten sonra bir yönde ilerlemek çok ama çok zordu çünkü aracın ne yaptığını bilmiyorduk."
"Bir viraja giriyorduk ve aşırı önden kayma mı yoksa aşırı arkadan kayma mı yaşayacağımızı bilmiyorduk. Bu da büyük bir sorundu. Bu yıl araç böyle değil, bu da daha iyi bir başlangıç noktası."
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, talks to the media
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Ancak Leclerc, 2024'ün genel sıralaması hakkında net bir fikir edinmek için henüz çok erken olduğu konusunda uyarıda bulundu.
"Her kış testinde olduğu gibi, henüz hiçbir şey hakkında yorum yapamayız çünkü diğer araçların yakıt yükünü bilmiyoruz."
"İlk hissiyatım Red Bull'un ne yazık ki biraz önde olduğu yönünde. Çok etkileyici tur zamanları yaptılar."
"Ancak bu sadece benim hissiyatım, verilere bakmıyorum, çünkü veriler şimdilik pek bir şey ifade etmiyor."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Allison: "Yarış temposunda Ferrari'den hızlıyız ama Red Bull hâlâ önde"
Allison: "Yarış temposunda Ferrari'den hızlıyız ama Red Bull hâlâ önde" Allison: "Yarış temposunda Ferrari'den hızlıyız ama Red Bull hâlâ önde"
Horner, Red Bull soruşturmasının ortasında ilk resmi F1 medya görevini nasıl tamamladı?
Horner, Red Bull soruşturmasının ortasında ilk resmi F1 medya görevini nasıl tamamladı? Horner, Red Bull soruşturmasının ortasında ilk resmi F1 medya görevini nasıl tamamladı?
Hamilton: "Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz"
Hamilton: "Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz" Hamilton: "Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz"
2024 Bahreyn F1 test istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler
2024 Bahreyn F1 test istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler 2024 Bahreyn F1 test istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar