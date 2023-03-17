Leclerc: "Araç gayet iyi çalışıyor"
Ferrari pilotları, cuma günü ortaya koydukları performanstan gayet memnun görünüyorlar.
Ferrari pilotları, Cuma günü tek tur anlamında pek iyi görünmediler ve her iki pilot da ilk beşe girmekte zorlandı.
Günü dokuzuncu ve 10. sıralarda tamamlamalarının ardından endişe hakimdi ancak her iki sürücü de gayet rahattı.
Leclerc, "Bugün bazı yeni parçaları test ettik ve her şey beklendiği gibi çalışıyor."
"Şu ana kadar herkes farklı programda çalıştığı için rekabet gücümüz hakkında bir fikir edinmek zor."
"Aracın içindeki hissiyat oldukça iyi. Yarın sıralama turlarında en iyi dereceyi elde etmeye çalışacağız."
"Fakat Pazar günü 10 sıra grid cezamız olacağı için asıl odak noktamız yarışta bu pozisyonları telafi etmek olacak." dedi.
Carlos Sainz da pozitif görünüyordu.
"Yoğun bir gün geçirdik. Burası, iyi bir denge yakalamak için özel çalışma gerektiren ve kendine has özellikler taşıyan çok sıra dışı bir pist."
"Hâlâ bulmamız gereken daha fazla performans var ama genel olarak araç doğru aralıkta görünüyor."
"Yarış temposu da iyiydi. Yarın sıralama turlarından en iyi şekilde faydalanmaya odaklanacağız."
Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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