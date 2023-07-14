Leclerc, APX GP'nin 'şeffaf' F1 yaklaşımını övdü
Ferrari pilotu Charles Leclerc, Brad Pitt ve Damson Idris'in başrollerini paylaştığı henüz ismi açıklanmayan F1 filminin yapımcılığını, Britanya Grand Prix'si hafta sonunda gösterdiği 'anlayış' nedeniyle övdü.
Yönetmenliğini Top Gun'ın üstlendiği Apple orijinal filminin çekimlerine başlandı: Maverick'ten Joe Kosinski'nin yönettiği ve Mercedes'ten Lewis Hamilton'ın yapımcılığını üstlendiği Apple orijinal filminin çekimleri, Silverstone'da filme gerçeğe yakın doğruluk ve özgünlük sağlamayı amaçladı.
Mercedes ve Carlin, F1 ve destek yarışı seansları arasında piste çıkan APX GP takım araçları için F2 araçlarını özel olarak modifiye etti.
Çekimler için kullanılan üç APX GP aracı ulusal pit düzlüğündeki eski pit binalarında konumlandırılırken, kurgusal ekip Mercedes ve Ferrari arasında tam donanımlı bir garaja kabul edildi ve bu da bir dizi ekip ve pilotun, APX GP'nin son teknoloji ürünü düzenini kıskanmasına neden oldu.
Brad Pitt filming F1 race movie
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
APX GP yarış günü gridde en arkada yer aldı ancak koşunun bir parçası olmadı, Pitt ve Idris - yanmaz tulumlar giyerek - yarış öncesi milli marş seremonisine katılırken, gridde en arkadaki çekimler Javier Bardem tarafından canlandırılan takım yöneticisiyle bir sahne de dahil olmak üzere devam etti.
Leclerc, Pitt'in prosedürlerle ilgili herhangi bir açıklama yapıp yapmadığı sorulduğunda şunları söyledi: "Yalnızca filmin nasıl görüneceğinin ana hatları, kullandıkları teknoloji ve tüm bunlar."
"Bu gerçekten güzel bir yaklaşım, bizim pistte yarışmak gibi bir işimiz olduğunu ve buna engel olmak istemediklerini gerçekten anladılar ki bu harika bir şey."
"Bu yüzden bunun bizim için şeffaf olduğundan ve film için inanılmaz bir sonuç olacağından eminim."
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