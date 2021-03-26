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Önceki / Mercedes, Red Bull'la aralarında "çok yakın bir savaş" bekliyor
Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Leclerc: "Bu kadar rekabetçi olmayı beklemiyorduk"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Ferrari sürücüsü Charles Leclerc, yeni takım arkadaşı Carlos Sainz'in dördüncü en hızlı zamanı yapmasının ardından Bahreyn GP antrenmanlarında bu kadar rekabetçi olmayı beklemediklerini dile getirdi.

Leclerc: "Bu kadar rekabetçi olmayı beklemiyorduk"

Ferrari, şampiyonayı altıncı sırada tamamladığı 2020 sezonunun ardından yeni sezonda orta grubun önüne çıkmayı ve yeniden podyum mücadelesi verebilmeyi umuyor.

Bu yıl daha iyi bir güç ünitesine sahip olan Ferrari'de Sainz, cuma günkü ikici antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen'in 0.3 saniye ardında dördüncü sırada tamamladı.

Leclerc, her ne kadar zaman turlarına dikkat etmemeye çalışsa da, bu kadar rekabetçi olmalarına şaşırdığını kabul etti.

"Doğruyu söylemek gerekirse bu, çok olumlu bir gün oldu. Şimdilik çok erken bile olsa bu kadar rekabetçi olmayı beklemiyorduk. Benim için ilk seans pozitifti, ikinci seans ise o kadar da iyi değildi. Araçla biraz boğuştum ve istediğim turu atmayı başaramadım."

"Fakat genel anlamda takımın araç üstünde çok çalıştığını ve çok motive olduğunu hissedebiliyorum."

"Ayrıca geçen yıldan bu yana kaydettiğimiz ilerlemeleri araçta hissedebiliyoruz, ki bu şimdiye kadar iyi gidiyor. Yarın, diğer takımlara kıyasla tam olarak nerede olduğumuzu görebileceğiz."

Leclerc, gridin yakınlığına da dikkat çekiyor.

"Grid gerçekten çok yakın ve sıralama turlarının da çok yakın olacağını düşünüyorum, fakat bu heyecan verici bir şey. Mercedes ve Red Bull'un hâlâ çok önde olduğunu düşünsem de, sürücüler olarak o son dilimlik farkı yaratmaktan keyif alıyor."

"Bence orta grup çok yakın alacak.

Mercedes gibi hız saklayıp saklamadıkları sorusuna, "Evet, henüz tam gaz gitmedik. Ancak bugün griddeki hiçbir takımın tam gaz gittiğini sanmıyorum.. Yani ne kadar hız sakladıklarını bilmiyoruz. Sıralama turları geldiği zaman her şey netleşecek." dedi.

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Mercedes, Red Bull'la aralarında "çok yakın bir savaş" bekliyor

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Mercedes, Red Bull'la aralarında "çok yakın bir savaş" bekliyor
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Pilotlar Carlos Sainz Jr. , Charles Leclerc
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Filip Cleeren

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