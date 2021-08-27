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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Leclerc: "Antrenman seansı böyle hatalar için var"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, her ne kadar kazadan üzüntü duysa da, antrenmanların amacının bu olduğunu söyledi.

Leclerc: "Antrenman seansı böyle hatalar için var"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, ilk antrenman seansında dördüncü olmuştu fakat ikinci seansta, yumuşak lastikle en hızlı tur denemesi yaparken kaza yaptı.

Aracın sol tarafına hasar veren Leclerc, seansın bitime yaklaşık 15 dakika kala veda etmiş oldu.

Monakolu pilot, seansın ardından verdiği demeçte, kaza yaptığı için duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve bunu tekrarlamamaya çalışacağını belirtti.

Leclerc, "Genel olarak şartlar sebebiyle herkes için çok zor bir gündü."

"Yarın daha güçlü dönmek adına araç üzerinde çalışmak için bir gecemiz daha olacak. Bugün günü duvarda bitirmemeyi tercih ederdim ama bunlar antrenmanların bir parçası. Bu hataları daha sonra tekrar etmeye çalışacağım."

"İlk antrenman seansında araç oldukça iyi hissettirdi fakat ikinci seans için durum pek de öyle değildi. Bunun sebebini anlamamız gerekiyor çünkü değiştirdiğimiz çok az şey vardı. Bu yüzden anlamamız gereken çok fazla şey var ve umarım bu açıdan iyi bir iş çıkarabiliriz."

"İkinci seansta neyin yanlış gittiğini anlayıp, yarın daha iyi olmak adına yeterince iyi bir iş yapabileceğimize eminim." dedi.

Hafta sonunun kalan kısmının bugünle benzer hatta daha da ıslak geçeceği yönünde tahminler var.

Leclerc, "Sanırım hafta sonunun geri kalanı da böyle olacak. Kendimizi mümkün olabildiğince çabuk adapte edebilmemiz ve yağmurdan ziyade kuru zeminde iyi olabilecek bir ayar bulmamız gerekiyor. Bunu başarabilirsek bence iyi bir hafta sonu için hazır olabiliriz." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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Bottas: "Düzlüklerde hızlı olmak benim için önemli"

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Bottas: "Düzlüklerde hızlı olmak benim için önemli"
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